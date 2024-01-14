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Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 14.01.2024
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18:43 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/pozhar-1921309197.html
Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме
Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 14.01.2024
Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме
Пожар в частном доме в окрестностях Пензы унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка, еще один ребенок спасен и доставлен в больницу, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:43
2024-01-14T18:43
происшествия
пенза
бессоновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Пожар в частном доме в окрестностях Пензы унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка, еще один ребенок спасен и доставлен в больницу, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в частном доме на улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района поступило в МЧС в 15.01 мск. "Площадь пожара - 81 квадратный метр, дом выгорел по всей площади... По уточненной информации, на пожаре погибли женщина 1957 года рождения, молодой человек 2005 года рождения, мальчик 2016 года рождения. Матерью спасена и пострадала девочка 2020 года рождения", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве уточнили, что пострадавшая девочка доставлена в больницу. На месте пожара находится начальник областного главка МЧС Дмитрий Козлов, дознаватели, испытательная пожарная лаборатория. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются, добавили в главке.
https://ria.ru/20240114/pozhar-1921294360.html
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происшествия, пенза, бессоновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, Бессоновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме

Под Пензой двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме

© ГУ МЧС России по Пензенской областиМесто пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе
Место пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе
© ГУ МЧС России по Пензенской области
Место пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Пожар в частном доме в окрестностях Пензы унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка, еще один ребенок спасен и доставлен в больницу, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в частном доме на улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района поступило в МЧС в 15.01 мск.
© Фото : ГУ МЧС России по Пензенской областиМесто пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе
Место пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Пензенской области
Место пожара в частном доме в селе Чемодановка в Пензе
«
"Площадь пожара - 81 квадратный метр, дом выгорел по всей площади... По уточненной информации, на пожаре погибли женщина 1957 года рождения, молодой человек 2005 года рождения, мальчик 2016 года рождения. Матерью спасена и пострадала девочка 2020 года рождения", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве уточнили, что пострадавшая девочка доставлена в больницу.
На месте пожара находится начальник областного главка МЧС Дмитрий Козлов, дознаватели, испытательная пожарная лаборатория. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются, добавили в главке.
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ПроисшествияПензаБессоновский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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