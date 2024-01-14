https://ria.ru/20240114/pozhar-1921309197.html

Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме

Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 14.01.2024

Под Пензой три человека погибли при пожаре в частном доме

Пожар в частном доме в окрестностях Пензы унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка, еще один ребенок спасен и доставлен в больницу, сообщили в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:43

2024-01-14T18:43

2024-01-14T18:43

происшествия

пенза

бессоновский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Пожар в частном доме в окрестностях Пензы унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка, еще один ребенок спасен и доставлен в больницу, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в частном доме на улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района поступило в МЧС в 15.01 мск. "Площадь пожара - 81 квадратный метр, дом выгорел по всей площади... По уточненной информации, на пожаре погибли женщина 1957 года рождения, молодой человек 2005 года рождения, мальчик 2016 года рождения. Матерью спасена и пострадала девочка 2020 года рождения", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве уточнили, что пострадавшая девочка доставлена в больницу. На месте пожара находится начальник областного главка МЧС Дмитрий Козлов, дознаватели, испытательная пожарная лаборатория. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются, добавили в главке.

https://ria.ru/20240114/pozhar-1921294360.html

пенза

бессоновский район

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происшествия, пенза, бессоновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)