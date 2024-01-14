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В Казани локализовали пожар в мини-отеле на 936 квадратах - РИА Новости, 14.01.2024
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16:38 14.01.2024 (обновлено: 16:50 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/pozhar-1921294360.html
В Казани локализовали пожар в мини-отеле на 936 квадратах
В Казани локализовали пожар в мини-отеле на 936 квадратах - РИА Новости, 14.01.2024
В Казани локализовали пожар в мини-отеле на 936 квадратах
Пожарные локализовали пожар в казанском мини-отеле "Астория" на площади 936 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:38
2024-01-14T16:50
происшествия
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россия
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КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар в казанском мини-отеле "Астория" на площади 936 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. По информации ГУМЧС, в 14.08 мск воскресенья поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горела кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". Пострадавших нет. "В 15.23 локализация пожара. Ориентировочная площадь пожара 936 квадратных метров", - говорится в сообщении. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по рангу пожара №3. Здание двухэтажное, с мансардным этажом, размером в плане 26х36 метров. Всего привлечено 104 человека и 32 единицы техники.
https://ria.ru/20240112/pozhar-1921041017.html
https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани локализовали пожар в мини-отеле на 936 квадратах

В Казани локализовали пожар в мини-отеле "Астория" на 936 квадратах

© РИА Новости Место пожара в мини-отеле в Казани. 14 января 2024
Место пожара в мини-отеле в Казани. 14 января 2024
© РИА Новости
Место пожара в мини-отеле в Казани. 14 января 2024
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар в казанском мини-отеле "Астория" на площади 936 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
По информации ГУМЧС, в 14.08 мск воскресенья поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горела кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". Пострадавших нет.
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«
"В 15.23 локализация пожара. Ориентировочная площадь пожара 936 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по рангу пожара №3. Здание двухэтажное, с мансардным этажом, размером в плане 26х36 метров.
Всего привлечено 104 человека и 32 единицы техники.
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