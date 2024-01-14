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Глава МИД Японии поздравила победителя на выборах на Тайване
Глава МИД Японии поздравила победителя на выборах на Тайване - РИА Новости, 14.01.2024
Глава МИД Японии поздравила победителя на выборах на Тайване
Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава поздравила с победой на Тайване Лая Циндэ, сообщил МИД страны. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T06:42
2024-01-14T06:42
2024-01-14T06:42
тайвань
япония
ёко камикава
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава поздравила с победой на Тайване Лая Циндэ, сообщил МИД страны. Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. "Лай Циндэ на выборах 13 января победил на выборах в Тайване. Правительство Японии поздравляет (Тайвань) с плавным проведением демократических выборов и господина Лая с победой. Для Японии Тайвань является жизненно важным партнером и другом, с которым она разделяет фундаментальные ценности и поддерживает тесные экономические отношения и гуманитарные обмены", - говорится в заявлении Камикавы.
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тайвань, япония, ёко камикава, в мире
Тайвань, Япония, Ёко Камикава, В мире
Глава МИД Японии поздравила победителя на выборах на Тайване
Глава МИД Японии Ёко поздравила победившего на выборах на Тайване Лай Циндэ
ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава поздравила с победой на Тайване Лая Циндэ, сообщил МИД страны.
Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.
Глава Чехии поздравил народ Тайваня с демократическим проведением выборов
"Лай Циндэ на выборах 13 января победил на выборах в Тайване. Правительство Японии поздравляет (Тайвань) с плавным проведением демократических выборов и господина Лая с победой. Для Японии Тайвань является жизненно важным партнером и другом, с которым она разделяет фундаментальные ценности и поддерживает тесные экономические отношения и гуманитарные обмены", - говорится в заявлении Камикавы.