https://ria.ru/20240114/pogoda-1921287799.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 14.01.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Температура до плюс 1 градуса ожидается в Москве в начале следующей недели, четверг и пятница будут наиболее снежными, а в выходные подморозит до нормы середины РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T15:41

2024-01-14T15:41

2024-01-14T15:41

общество

москва

россия

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Температура до плюс 1 градуса ожидается в Москве в начале следующей недели, четверг и пятница будут наиболее снежными, а в выходные подморозит до нормы середины зимы - ожидается температура до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, следующая неделя избавит жителей средней полосы России от аномальной стужи, скорее всего, 30-градусных морозов этой зимой больше не будет. В атмосфере произойдет стратегическая перестройка синоптических процессов - установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, благодаря которым температурный фон не только вернется в свое климатическое русло, но и даже на несколько градусов превысит ее. Таким образом, восстановится зональная циркуляция. В тыловых частях циклонов будут наблюдаться скоротечные похолодания, но в рамках положенного для января климата. "В понедельник Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, сопровождаемого снегопадами слабой и умеренной интенсивности. Холод отступит: ночью до минус 5-10, днем 0-минус 5", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что во вторник снежный и мягкий характер погоды сохранится, ночью ожидается уже не ниже минус 1-6, днем столбики покажут от минус 4 до плюс 1. "В среду прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега и умеренными морозами. Под утро станет минус 5-10, днем "обратный" суточный ход температуры, и показания термометров еще на пару градусов понизятся", - уточнил Тишковец. Специалист сообщил, что четверг и пятница будут наиболее снежными в Москве. Благодаря теплым и влажным североатлантическим циклонам выпадет 10-15 миллиметров осадков. "К концу недели столбики термометров устремятся на штурм нулевой отметки. А значит, крещенские морозы отменяются. Кстати, по метеостатистике, за последние полвека лишь 1/3 крещенских ночей были холодными, и то преимущественно в конце прошлого столетия", - добавил специалист. Синоптик сообщил, что в выходные снегопады приобретут локальный характер, подморозит до нормы середины зимы. "В субботу в течение суток минус 4-9, в воскресенье ночью минус 7-12, после полудня минус 3-8", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240114/osadki-1921284294.html

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общество, москва, россия, евгений тишковец