https://ria.ru/20240114/pogoda-1921287799.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 14.01.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Температура до плюс 1 градуса ожидается в Москве в начале следующей недели, четверг и пятница будут наиболее снежными, а в выходные подморозит до нормы середины РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:41
2024-01-14T15:41
2024-01-14T15:41
общество
москва
россия
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Температура до плюс 1 градуса ожидается в Москве в начале следующей недели, четверг и пятница будут наиболее снежными, а в выходные подморозит до нормы середины зимы - ожидается температура до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, следующая неделя избавит жителей средней полосы России от аномальной стужи, скорее всего, 30-градусных морозов этой зимой больше не будет. В атмосфере произойдет стратегическая перестройка синоптических процессов - установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, благодаря которым температурный фон не только вернется в свое климатическое русло, но и даже на несколько градусов превысит ее. Таким образом, восстановится зональная циркуляция. В тыловых частях циклонов будут наблюдаться скоротечные похолодания, но в рамках положенного для января климата. "В понедельник Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, сопровождаемого снегопадами слабой и умеренной интенсивности. Холод отступит: ночью до минус 5-10, днем 0-минус 5", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что во вторник снежный и мягкий характер погоды сохранится, ночью ожидается уже не ниже минус 1-6, днем столбики покажут от минус 4 до плюс 1. "В среду прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега и умеренными морозами. Под утро станет минус 5-10, днем "обратный" суточный ход температуры, и показания термометров еще на пару градусов понизятся", - уточнил Тишковец. Специалист сообщил, что четверг и пятница будут наиболее снежными в Москве. Благодаря теплым и влажным североатлантическим циклонам выпадет 10-15 миллиметров осадков. "К концу недели столбики термометров устремятся на штурм нулевой отметки. А значит, крещенские морозы отменяются. Кстати, по метеостатистике, за последние полвека лишь 1/3 крещенских ночей были холодными, и то преимущественно в конце прошлого столетия", - добавил специалист. Синоптик сообщил, что в выходные снегопады приобретут локальный характер, подморозит до нормы середины зимы. "В субботу в течение суток минус 4-9, в воскресенье ночью минус 7-12, после полудня минус 3-8", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240114/osadki-1921284294.html
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общество, москва, россия, евгений тишковец
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В начале недели в Москве ожидается температура до +1, в выходные — до -9
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Температура до плюс 1 градуса ожидается в Москве в начале следующей недели, четверг и пятница будут наиболее снежными, а в выходные подморозит до нормы середины зимы - ожидается температура до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, следующая неделя избавит жителей средней полосы России
от аномальной стужи, скорее всего, 30-градусных морозов этой зимой больше не будет. В атмосфере произойдет стратегическая перестройка синоптических процессов - установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, благодаря которым температурный фон не только вернется в свое климатическое русло, но и даже на несколько градусов превысит ее.
Таким образом, восстановится зональная циркуляция. В тыловых частях циклонов будут наблюдаться скоротечные похолодания, но в рамках положенного для января климата.
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«
"В понедельник Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, сопровождаемого снегопадами слабой и умеренной интенсивности. Холод отступит: ночью до минус 5-10, днем 0-минус 5", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что во вторник снежный и мягкий характер погоды сохранится, ночью ожидается уже не ниже минус 1-6, днем столбики покажут от минус 4 до плюс 1.
«
"В среду прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега и умеренными морозами. Под утро станет минус 5-10, днем "обратный" суточный ход температуры, и показания термометров еще на пару градусов понизятся", - уточнил Тишковец.
Специалист сообщил, что четверг и пятница будут наиболее снежными в Москве. Благодаря теплым и влажным североатлантическим циклонам выпадет 10-15 миллиметров осадков.
«
"К концу недели столбики термометров устремятся на штурм нулевой отметки. А значит, крещенские морозы отменяются. Кстати, по метеостатистике, за последние полвека лишь 1/3 крещенских ночей были холодными, и то преимущественно в конце прошлого столетия", - добавил специалист.
Синоптик сообщил, что в выходные снегопады приобретут локальный характер, подморозит до нормы середины зимы.
«
"В субботу в течение суток минус 4-9, в воскресенье ночью минус 7-12, после полудня минус 3-8", - рассказал Тишковец.
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