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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.01.2024
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09:47 14.01.2024
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшой снег вечером, облачность и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T09:47
2024-01-14T09:47
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Небольшой снег вечером, облачность и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Погода в Москве в воскресенье обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, которые вечером перейдут в снеговое состояние. "Облачно, вечером небольшой снег. В Москве сегодня минус 12-15 градусов, в Подмосковье от минус 11 до минус 16 градусов", - сообщил Тишковец. Синоптик уточнил, что ветер в столице будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. По словам специалиста, ночью в столице температура воздуха опустилась до показателя минус 22,5 градуса.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидаются снег и до 12 градусов мороза

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Небольшой снег вечером, облачность и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Погода в Москве в воскресенье обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, которые вечером перейдут в снеговое состояние.
"Облачно, вечером небольшой снег. В Москве сегодня минус 12-15 градусов, в Подмосковье от минус 11 до минус 16 градусов", - сообщил Тишковец.
Синоптик уточнил, что ветер в столице будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
По словам специалиста, ночью в столице температура воздуха опустилась до показателя минус 22,5 градуса.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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