https://ria.ru/20240114/pogoda-1921249396.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшой снег вечером, облачность и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T09:47
2024-01-14T09:47
2024-01-14T09:47
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Небольшой снег вечером, облачность и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Погода в Москве в воскресенье обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, которые вечером перейдут в снеговое состояние. "Облачно, вечером небольшой снег. В Москве сегодня минус 12-15 градусов, в Подмосковье от минус 11 до минус 16 градусов", - сообщил Тишковец. Синоптик уточнил, что ветер в столице будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. По словам специалиста, ночью в столице температура воздуха опустилась до показателя минус 22,5 градуса.
https://ria.ru/20240114/reysy-1921242895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются снег и до 12 градусов мороза