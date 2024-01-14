https://ria.ru/20240114/pogoda-1921249396.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 14.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Небольшой снег вечером, облачность и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T09:47

2024-01-14T09:47

2024-01-14T09:47

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Небольшой снег вечером, облачность и до минус 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Погода в Москве в воскресенье обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многоярусных облаков, которые вечером перейдут в снеговое состояние. "Облачно, вечером небольшой снег. В Москве сегодня минус 12-15 градусов, в Подмосковье от минус 11 до минус 16 градусов", - сообщил Тишковец. Синоптик уточнил, что ветер в столице будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. По словам специалиста, ночью в столице температура воздуха опустилась до показателя минус 22,5 градуса.

https://ria.ru/20240114/reysy-1921242895.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец