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В московском метро появится "осетинский" поезд
В московском метро появится "осетинский" поезд - РИА Новости, 14.01.2024
В московском метро появится "осетинский" поезд
Тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, начнет курсировать в московском метро весной текущего года, сообщает глава республики... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:01
2024-01-14T12:01
2024-01-14T12:01
общество
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сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости. Тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, начнет курсировать в московском метро весной текущего года, сообщает глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. По его словам, инициатором проекта выступает депутат Госдумы Артур Таймазов, разработка проходит в рамках празднования в этом году нескольких знаковых дат: "250-летие присоединения Осетии к России, 240-летие со дня основания Владикавказа и 100-летие автономии республики". "В московском метро появится поезд, где каждый пассажир сможет узнать больше об историческом наследии, достижениях и уникальных особенностях нашей республики", – написал Меняйло. На данный момент идет работа над созданием концепции и наполнения поезда, "прокатиться на нем и стать ближе к Республике Северная Осетия – Алания можно будет уже этой весной", отметил глава республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владикавказ, сергей меняйло, госдума рф
Общество, Россия, Владикавказ, Сергей Меняйло, Госдума РФ
В московском метро появится "осетинский" поезд
В московском метро весной 2024 года появится "осетинский" поезд