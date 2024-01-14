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В московском метро появится "осетинский" поезд - РИА Новости, 14.01.2024
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В московском метро появится "осетинский" поезд
В московском метро появится "осетинский" поезд - РИА Новости, 14.01.2024
В московском метро появится "осетинский" поезд
Тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, начнет курсировать в московском метро весной текущего года, сообщает глава республики... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:01
2024-01-14T12:01
общество
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владикавказ
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости. Тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, начнет курсировать в московском метро весной текущего года, сообщает глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. По его словам, инициатором проекта выступает депутат Госдумы Артур Таймазов, разработка проходит в рамках празднования в этом году нескольких знаковых дат: "250-летие присоединения Осетии к России, 240-летие со дня основания Владикавказа и 100-летие автономии республики". "В московском метро появится поезд, где каждый пассажир сможет узнать больше об историческом наследии, достижениях и уникальных особенностях нашей республики", – написал Меняйло. На данный момент идет работа над созданием концепции и наполнения поезда, "прокатиться на нем и стать ближе к Республике Северная Осетия – Алания можно будет уже этой весной", отметил глава республики.
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общество, россия, владикавказ, сергей меняйло, госдума рф
Общество, Россия, Владикавказ, Сергей Меняйло, Госдума РФ
В московском метро появится "осетинский" поезд

В московском метро весной 2024 года появится "осетинский" поезд

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМетро
Метро - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости. Тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, начнет курсировать в московском метро весной текущего года, сообщает глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
По его словам, инициатором проекта выступает депутат Госдумы Артур Таймазов, разработка проходит в рамках празднования в этом году нескольких знаковых дат: "250-летие присоединения Осетии к России, 240-летие со дня основания Владикавказа и 100-летие автономии республики".
"В московском метро появится поезд, где каждый пассажир сможет узнать больше об историческом наследии, достижениях и уникальных особенностях нашей республики", – написал Меняйло.
На данный момент идет работа над созданием концепции и наполнения поезда, "прокатиться на нем и стать ближе к Республике Северная Осетия – Алания можно будет уже этой весной", отметил глава республики.
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