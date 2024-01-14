https://ria.ru/20240114/poezd-1921262014.html

В московском метро появится "осетинский" поезд

В московском метро появится "осетинский" поезд - РИА Новости, 14.01.2024

В московском метро появится "осетинский" поезд

Тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, начнет курсировать в московском метро весной текущего года, сообщает глава республики... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T12:01

2024-01-14T12:01

2024-01-14T12:01

общество

россия

владикавказ

сергей меняйло

госдума рф

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ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости. Тематический поезд, посвященный культуре и достижениям Северной Осетии, начнет курсировать в московском метро весной текущего года, сообщает глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. По его словам, инициатором проекта выступает депутат Госдумы Артур Таймазов, разработка проходит в рамках празднования в этом году нескольких знаковых дат: "250-летие присоединения Осетии к России, 240-летие со дня основания Владикавказа и 100-летие автономии республики". "В московском метро появится поезд, где каждый пассажир сможет узнать больше об историческом наследии, достижениях и уникальных особенностях нашей республики", – написал Меняйло. На данный момент идет работа над созданием концепции и наполнения поезда, "прокатиться на нем и стать ближе к Республике Северная Осетия – Алания можно будет уже этой весной", отметил глава республики.

https://ria.ru/20230809/rubl-1889058859.html

россия

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владикавказ, сергей меняйло, госдума рф