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В Москве поезд насмерть сбил двух человек

В Москве поезд насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 14.01.2024

В Москве поезд насмерть сбил двух человек

Двое мужчин попали под поезд на станции "Дегунино" в Москве, они погибли, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T00:28

2024-01-14T00:28

2024-01-14T05:24

москва

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Двое мужчин попали под поезд на станции "Дегунино" в Москве, они погибли, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России."Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением "Можайск — Дмитров" на девятом километре платформы "Дегунино" по второму главному пути перегона "Бескудниково — Москва-Савеловская" смертельно травмированы двое мужчин", - говорится в сообщении.Личности погибших устанавливаются. Предварительно, несчастный случай произошел вне зоны пешеходного перехода.Северным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. Следователи в настоящее время осматривают места происшествия.

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москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)