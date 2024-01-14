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В Москве поезд насмерть сбил двух человек
В Москве поезд насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 14.01.2024
В Москве поезд насмерть сбил двух человек
Двое мужчин попали под поезд на станции "Дегунино" в Москве, они погибли, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T00:28
2024-01-14T00:28
2024-01-14T05:24
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Двое мужчин попали под поезд на станции "Дегунино" в Москве, они погибли, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России."Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением "Можайск — Дмитров" на девятом километре платформы "Дегунино" по второму главному пути перегона "Бескудниково — Москва-Савеловская" смертельно травмированы двое мужчин", - говорится в сообщении.Личности погибших устанавливаются. Предварительно, несчастный случай произошел вне зоны пешеходного перехода.Северным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. Следователи в настоящее время осматривают места происшествия.
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москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве поезд насмерть сбил двух человек
В Москве на станции МЖД "Дегунино" электропоезд насмерть сбил двух мужчин