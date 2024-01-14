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В Москве поезд насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 14.01.2024
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00:28 14.01.2024 (обновлено: 05:24 14.01.2024)
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В Москве поезд насмерть сбил двух человек
В Москве поезд насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 14.01.2024
В Москве поезд насмерть сбил двух человек
Двое мужчин попали под поезд на станции "Дегунино" в Москве, они погибли, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T00:28
2024-01-14T05:24
москва
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Двое мужчин попали под поезд на станции "Дегунино" в Москве, они погибли, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.&quot;Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением &quot;Можайск — Дмитров&quot; на девятом километре платформы &quot;Дегунино&quot; по второму главному пути перегона &quot;Бескудниково — Москва-Савеловская&quot; смертельно травмированы двое мужчин&quot;, - говорится в сообщении.Личности погибших устанавливаются. Предварительно, несчастный случай произошел вне зоны пешеходного перехода.Северным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. Следователи в настоящее время осматривают места происшествия.
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москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве поезд насмерть сбил двух человек

В Москве на станции МЖД "Дегунино" электропоезд насмерть сбил двух мужчин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Двое мужчин попали под поезд на станции "Дегунино" в Москве, они погибли, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
«

"Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением "Можайск — Дмитров" на девятом километре платформы "Дегунино" по второму главному пути перегона "Бескудниково — Москва-Савеловская" смертельно травмированы двое мужчин", - говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются. Предварительно, несчастный случай произошел вне зоны пешеходного перехода.
Северным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. Следователи в настоящее время осматривают места происшествия.
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