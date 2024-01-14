Глава Чехии поздравил народ Тайваня с демократическим проведением выборов
Глава Чехии Павел поздравил народ Тайваня с демократическим проведением выборов
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел поздравил жителей Тайваня с демократическим проведением выборов и выразил надежду на продолжение сотрудничества обеих стран, сообщило агентство СТК.
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"Поздравляю народ Тайваня с демократическим проведением выборов (главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента – ред.). Наши отношения с Тайванем успешно развиваются в самых разных областях, и я убежден, что эта тенденция продолжится с приходом нового тайваньского руководства", - говорится в сообщении.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков.
Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял сторонник постепенного возобновления диалога с материком, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%). Председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.