Рейтинг@Mail.ru
Глава Чехии поздравил народ Тайваня с демократическим проведением выборов - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/petr_pavel-1921224938.html
Глава Чехии поздравил народ Тайваня с демократическим проведением выборов
Глава Чехии поздравил народ Тайваня с демократическим проведением выборов - РИА Новости, 14.01.2024
Глава Чехии поздравил народ Тайваня с демократическим проведением выборов
Чешский президент Петр Павел поздравил жителей Тайваня с демократическим проведением выборов и выразил надежду на продолжение сотрудничества обеих стран,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T01:49
2024-01-14T01:49
тайвань
чехия
пекин
петр павел
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_0:142:2958:1806_1920x0_80_0_0_ccd6afcf074db6473f81b2e745e2f6aa.jpg
ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел поздравил жителей Тайваня с демократическим проведением выборов и выразил надежду на продолжение сотрудничества обеих стран, сообщило агентство СТК. "Поздравляю народ Тайваня с демократическим проведением выборов (главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента – ред.). Наши отношения с Тайванем успешно развиваются в самых разных областях, и я убежден, что эта тенденция продолжится с приходом нового тайваньского руководства", - говорится в сообщении. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял сторонник постепенного возобновления диалога с материком, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%). Председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921219783.html
тайвань
чехия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f06f4465925e9641bbc35275861705fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, чехия, пекин, петр павел, в мире
Тайвань, Чехия, Пекин, Петр Павел, В мире
Глава Чехии поздравил народ Тайваня с демократическим проведением выборов

Глава Чехии Павел поздравил народ Тайваня с демократическим проведением выборов

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 14 янв - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел поздравил жителей Тайваня с демократическим проведением выборов и выразил надежду на продолжение сотрудничества обеих стран, сообщило агентство СТК.
«
"Поздравляю народ Тайваня с демократическим проведением выборов (главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента – ред.). Наши отношения с Тайванем успешно развиваются в самых разных областях, и я убежден, что эта тенденция продолжится с приходом нового тайваньского руководства", - говорится в сообщении.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков.
Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ с 40,05% голосов, второе место занял сторонник постепенного возобновления диалога с материком, кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи (33,4%). Председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Азербайджан осудил выборы на Тайване
Вчера, 23:31
 
ТайваньЧехияПекинПетр ПавелВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала