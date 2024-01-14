Россия имеет право развивать отношения с КНДР, заявила Захарова
Захарова: Россия вправе развивать отношения с КНДР, несмотря на заявления Запада
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия имеет право развивать отношения со своими партнерами, включая КНДР, несмотря на заявления стран Запада, Москва постоянно декларирует уважение к международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15-17 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила РИА Новости, что у северокорейской делегации запланированы переговоры с главой дипведомства России Сергеем Лавровым.
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"Западники вбрасывают все время историю про то, что Россия себя как-то не так опять ведет, не имеет права общаться с Северной Кореей. Мы имеем право делать все, что считаем нужным, с учетом того, что постоянно декларируем уважение к международному праву. Мы ничего не нарушаем, мы развиваем отношения в различных сферах с нашими партнерами", - сообщила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Министр иностранных дел РФ Лавров 18-19 октября посещал с официальным визитом Пхеньян, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. В ходе переговоров с Цой Сон Хи стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров глав России и КНДР в 2019 и 2023 годах. Были обсуждены пути активизации взаимодействия в практических областях с упором на наращивание объемов товарооборота. Министры иностранных дел также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии и подтвердили решимость противостоять гегемонистским устремлениям США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров был подписан План межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2024-2025 годы, Лавров пригласил Цой Сон Хи посетить с визитом Москву в удобное время.
Комментируя свой визит, глава МИД РФ тогда заявил, что ему нет никакого дела, если его визит в Северную Корею вызовет панику на Западе. По его словам, Россия ни с кем не дружит против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов.
Россия и Северная Корея в этом году отмечают 75-летие подписания первого Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, заложившего основу развитию торгово-экономического взаимодействия двух стран.