https://ria.ru/20240114/otnosheniya-1921304590.html

Россия имеет право развивать отношения с КНДР, заявила Захарова

Россия имеет право развивать отношения с КНДР, заявила Захарова - РИА Новости, 14.01.2024

Россия имеет право развивать отношения с КНДР, заявила Захарова

Россия имеет право развивать отношения со своими партнерами, включая КНДР, несмотря на заявления стран Запада, Москва постоянно декларирует уважение к... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:06

2024-01-14T18:06

2024-01-14T18:06

россия

пхеньян

корейский полуостров

мария захарова

цой сон хи

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия имеет право развивать отношения со своими партнерами, включая КНДР, несмотря на заявления стран Запада, Москва постоянно декларирует уважение к международному праву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15-17 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила РИА Новости, что у северокорейской делегации запланированы переговоры с главой дипведомства России Сергеем Лавровым. "Западники вбрасывают все время историю про то, что Россия себя как-то не так опять ведет, не имеет права общаться с Северной Кореей. Мы имеем право делать все, что считаем нужным, с учетом того, что постоянно декларируем уважение к международному праву. Мы ничего не нарушаем, мы развиваем отношения в различных сферах с нашими партнерами", - сообщила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Министр иностранных дел РФ Лавров 18-19 октября посещал с официальным визитом Пхеньян, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. В ходе переговоров с Цой Сон Хи стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров глав России и КНДР в 2019 и 2023 годах. Были обсуждены пути активизации взаимодействия в практических областях с упором на наращивание объемов товарооборота. Министры иностранных дел также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии и подтвердили решимость противостоять гегемонистским устремлениям США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров был подписан План межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2024-2025 годы, Лавров пригласил Цой Сон Хи посетить с визитом Москву в удобное время. Комментируя свой визит, глава МИД РФ тогда заявил, что ему нет никакого дела, если его визит в Северную Корею вызовет панику на Западе. По его словам, Россия ни с кем не дружит против кого-то, а только ради продвижения взаимовыгодных и интересных проектов. Россия и Северная Корея в этом году отмечают 75-летие подписания первого Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, заложившего основу развитию торгово-экономического взаимодействия двух стран.

https://ria.ru/20240111/finlyandiya-1920829467.html

https://ria.ru/20231231/serbiya-1919199380.html

россия

пхеньян

корейский полуостров

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россия, пхеньян, корейский полуостров, мария захарова, цой сон хи, сергей лавров