https://ria.ru/20240114/opolzen-1921302894.html

При оползне на шахте в Танзании погиб 21 человек

При оползне на шахте в Танзании погиб 21 человек - РИА Новости, 14.01.2024

При оползне на шахте в Танзании погиб 21 человек

По меньшей мере 21 шахтер погиб при оползне на шахте на севере Танзании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Самию Сулуху Хассан. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T17:43

2024-01-14T17:43

2024-01-14T17:43

в мире

танзания

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 21 шахтер погиб при оползне на шахте на севере Танзании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Самию Сулуху Хассан. "С большой печалью я получила сообщения о смертях более чем 21 человека после оползня на шахте Нгалита <…> в регионе Симию", - приводит агентство слова президента. Президент также заявила, что спасательные службы в сотрудничестве с местными властями ведут поиск тел, которые продолжают находиться под завалами. О возможных выживших не сообщается.

https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html

танзания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, танзания