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При оползне на шахте в Танзании погиб 21 человек - РИА Новости, 14.01.2024
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17:43 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/opolzen-1921302894.html
При оползне на шахте в Танзании погиб 21 человек
При оползне на шахте в Танзании погиб 21 человек - РИА Новости, 14.01.2024
При оползне на шахте в Танзании погиб 21 человек
По меньшей мере 21 шахтер погиб при оползне на шахте на севере Танзании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Самию Сулуху Хассан. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T17:43
2024-01-14T17:43
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 21 шахтер погиб при оползне на шахте на севере Танзании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Самию Сулуху Хассан. "С большой печалью я получила сообщения о смертях более чем 21 человека после оползня на шахте Нгалита &lt;…&gt; в регионе Симию", - приводит агентство слова президента. Президент также заявила, что спасательные службы в сотрудничестве с местными властями ведут поиск тел, которые продолжают находиться под завалами. О возможных выживших не сообщается.
https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html
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в мире, танзания
В мире, Танзания
При оползне на шахте в Танзании погиб 21 человек

При оползне на шахте Нгалита в Танзании погиб по меньшей мере 21 человек

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 21 шахтер погиб при оползне на шахте на севере Танзании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Самию Сулуху Хассан.
"С большой печалью я получила сообщения о смертях более чем 21 человека после оползня на шахте Нгалита <…> в регионе Симию", - приводит агентство слова президента.
Президент также заявила, что спасательные службы в сотрудничестве с местными властями ведут поиск тел, которые продолжают находиться под завалами. О возможных выживших не сообщается.
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