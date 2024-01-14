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"Начнется охота". В США раскрыли, что ВС России приготовили Украине - РИА Новости, 14.01.2024
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10:03 14.01.2024 (обновлено: 15:25 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/okhota-1921250966.html
"Начнется охота". В США раскрыли, что ВС России приготовили Украине
"Начнется охота". В США раскрыли, что ВС России приготовили Украине - РИА Новости, 14.01.2024
"Начнется охота". В США раскрыли, что ВС России приготовили Украине
Российские военные начнут охоту на западные истребители F-16 на Украине, заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:03
2024-01-14T15:25
украина
нидерланды
дания
александр шульгин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
f-16
политика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные начнут охоту на западные истребители F-16 на Украине, заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;Если взять небольшое число F-16, посадить в них неопытных пилотов и тут же их отправить в зону крайне активных боевых действий — где, кстати, на них будут специально охотиться, пусть их и будет немного, поскольку эти истребители способны нести вооружения, которые могут наносить удары глубоко внутри российской территории, а украинцы уже показали, что готовы пытаться распространить масштабы боевых действий за пределы изначальной российской границы. &lt;...&gt; В общем, на них будут охотиться&quot;, — утверждает эксперт.Она также отметила, что отсутствие опыта использования американских самолетов в боевых действиях у украинцев повлияет на их выживаемость в боях с российскими силами.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что страна намерена отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.Как подчеркивал посол России в Гааге Александр Шульгин, Нидерланды "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.По данным издания Berlingske, Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок.
https://ria.ru/20240113/unichtozhenie-1921169723.html
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украина, нидерланды, дания, александр шульгин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, f-16, политика
Украина, Нидерланды, Дания, Александр Шульгин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, F-16, Политика
"Начнется охота". В США раскрыли, что ВС России приготовили Украине

Подполковник Квятковски: российские военные начнут охоту на F-16 на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные начнут охоту на западные истребители F-16 на Украине, заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"Если взять небольшое число F-16, посадить в них неопытных пилотов и тут же их отправить в зону крайне активных боевых действий — где, кстати, на них будут специально охотиться, пусть их и будет немного, поскольку эти истребители способны нести вооружения, которые могут наносить удары глубоко внутри российской территории, а украинцы уже показали, что готовы пытаться распространить масштабы боевых действий за пределы изначальной российской границы. <...> В общем, на них будут охотиться", — утверждает эксперт.

Она также отметила, что отсутствие опыта использования американских самолетов в боевых действиях у украинцев повлияет на их выживаемость в боях с российскими силами.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что страна намерена отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Как подчеркивал посол России в Гааге Александр Шульгин, Нидерланды "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
По данным издания Berlingske, Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок.
Тушение пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
"Крупнейшая серия ударов". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
13 января, 15:31
 
УкраинаНидерландыДанияАлександр ШульгинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныF-16Политика
 
 
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