"Начнется охота". В США раскрыли, что ВС России приготовили Украине
Подполковник Квятковски: российские военные начнут охоту на F-16 на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российские военные начнут охоту на западные истребители F-16 на Украине, заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Если взять небольшое число F-16, посадить в них неопытных пилотов и тут же их отправить в зону крайне активных боевых действий — где, кстати, на них будут специально охотиться, пусть их и будет немного, поскольку эти истребители способны нести вооружения, которые могут наносить удары глубоко внутри российской территории, а украинцы уже показали, что готовы пытаться распространить масштабы боевых действий за пределы изначальной российской границы. <...> В общем, на них будут охотиться", — утверждает эксперт.
Она также отметила, что отсутствие опыта использования американских самолетов в боевых действиях у украинцев повлияет на их выживаемость в боях с российскими силами.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что страна намерена отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Как подчеркивал посол России в Гааге Александр Шульгин, Нидерланды "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
По данным издания Berlingske, Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сомнение в задержке поставок.