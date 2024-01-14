https://ria.ru/20240114/ograzhdenie-1921228795.html

Пропалестинские активисты попытались снести ограждение у Белого дома

Пропалестинские активисты попытались снести ограждение у Белого дома - РИА Новости, 14.01.2024

Пропалестинские активисты попытались снести ограждение у Белого дома

Пропалестинские демонстранты безуспешно попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома в Вашингтоне, закидали полицию бутылками и игрушками, передает... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T03:07

2024-01-14T03:07

2024-01-14T03:18

вашингтон (штат)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты безуспешно попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома в Вашингтоне, закидали полицию бутылками и игрушками, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в Газе, демонстранты прошли маршем по улицам города и остановились возле Белого дома. Активисты попытались снести ограждение, установленное возле Белого дома. На место прибыли усиленные наряды полиции, их демонстранты закидали игрушками и бутылками. Также полицию облили водой. В небе в это время кружит вертолет, а на земле манифестанты жгут дымовые шашки.

https://ria.ru/20240113/nyu-york-1921096552.html

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вашингтон (штат), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире