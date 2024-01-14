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Пропалестинские активисты попытались снести ограждение у Белого дома - РИА Новости, 14.01.2024
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03:07 14.01.2024 (обновлено: 03:18 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/ograzhdenie-1921228795.html
Пропалестинские активисты попытались снести ограждение у Белого дома
Пропалестинские активисты попытались снести ограждение у Белого дома - РИА Новости, 14.01.2024
Пропалестинские активисты попытались снести ограждение у Белого дома
Пропалестинские демонстранты безуспешно попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома в Вашингтоне, закидали полицию бутылками и игрушками, передает... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T03:07
2024-01-14T03:18
вашингтон (штат)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты безуспешно попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома в Вашингтоне, закидали полицию бутылками и игрушками, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в Газе, демонстранты прошли маршем по улицам города и остановились возле Белого дома. Активисты попытались снести ограждение, установленное возле Белого дома. На место прибыли усиленные наряды полиции, их демонстранты закидали игрушками и бутылками. Также полицию облили водой. В небе в это время кружит вертолет, а на земле манифестанты жгут дымовые шашки.
https://ria.ru/20240113/nyu-york-1921096552.html
вашингтон (штат)
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вашингтон (штат), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Вашингтон (штат), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Пропалестинские активисты попытались снести ограждение у Белого дома

Пропалестинские активисты безуспешно попытались снести ограждение у Белого дома

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне
Сотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты безуспешно попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома в Вашингтоне, закидали полицию бутылками и игрушками, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в Газе, демонстранты прошли маршем по улицам города и остановились возле Белого дома.
Активисты попытались снести ограждение, установленное возле Белого дома.
На место прибыли усиленные наряды полиции, их демонстранты закидали игрушками и бутылками. Также полицию облили водой.
В небе в это время кружит вертолет, а на земле манифестанты жгут дымовые шашки.
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