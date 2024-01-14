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ВСУ около 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 14.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/obstrely-1921272843.html
ВСУ около 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
ВСУ около 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 14.01.2024
ВСУ около 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 70 снарядов, также на регион были атаки дронами-камикадзе, пострадали... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:50
2024-01-14T13:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 70 снарядов, также на регион были атаки дронами-камикадзе, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В воскресенье Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 13 января. Общее количество выпущенных по шести районам снарядов составило 68, кроме того, были атаки дронами-камикадзе и БПЛА. По данным главы региона, за отчетный день двое мужчин пострадали, повреждены три автомобиля. "В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 3 минометных снаряда, по окраине села Богун-Город – 3 гранатометных выстрела. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – установлено 7 прилетов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Устинка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 10 гранатометных выстрелов, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка были атаки с помощью трех дронов-камикадзе, в Щетиновке – с помощью одного БПЛА. В селе Красный Хутор с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. После работы системы ПВО 9 января обнаружены новые повреждения в поселке Разумное и Новосадовый, пострадали три автомобиля и гараж. По словам главы области, в Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке дронов-камикадзе. В результате удара пострадали двое мирных жителей. В настоящее время мужчины находятся в больнице. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел полностью. По окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 2 артиллерийских и 8 минометных снарядов, по поселку Красное – 6 минометных снарядов, по селу Терезовка и хутору Марьино – по 3 минометных снаряда, по хутору Панков и селу Муром – по 2 минометных снаряда", - уточнил Гладков. Также в Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляна окраина села Староселье. По окраине села Теребрено выпущено 6 минометных снарядов, отметил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240113/postradavshie-1921211147.html
https://ria.ru/20240114/tetkino-1921267987.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ около 70 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ выпустили около 70 снарядов за сутки по Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 70 снарядов, также на регион были атаки дронами-камикадзе, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В воскресенье Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 13 января. Общее количество выпущенных по шести районам снарядов составило 68, кроме того, были атаки дронами-камикадзе и БПЛА. По данным главы региона, за отчетный день двое мужчин пострадали, повреждены три автомобиля.
"В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 3 минометных снаряда, по окраине села Богун-Город – 3 гранатометных выстрела. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – установлено 7 прилетов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Устинка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 10 гранатометных выстрелов, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка были атаки с помощью трех дронов-камикадзе, в Щетиновке – с помощью одного БПЛА. В селе Красный Хутор с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. После работы системы ПВО 9 января обнаружены новые повреждения в поселке Разумное и Новосадовый, пострадали три автомобиля и гараж.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Число пострадавших при атаке дронов на белгородское село возросло до двух
13 января, 20:59
По словам главы области, в Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке дронов-камикадзе. В результате удара пострадали двое мирных жителей. В настоящее время мужчины находятся в больнице. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел полностью. По окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 2 артиллерийских и 8 минометных снарядов, по поселку Красное – 6 минометных снарядов, по селу Терезовка и хутору Марьино – по 3 минометных снаряда, по хутору Панков и селу Муром – по 2 минометных снаряда", - уточнил Гладков.
Также в Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляна окраина села Староселье. По окраине села Теребрено выпущено 6 минометных снарядов, отметил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Украинские беспилотники атаковали курский поселок Теткино
Вчера, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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