https://ria.ru/20240114/obstrely-1921261481.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк - РИА Новости, 14.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T11:43

2024-01-14T11:43

2024-01-14T11:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 01.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, с 8.20 по 10.55 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Как отмечает представительство, в 10.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921257390.html

https://ria.ru/20240114/naemniki-1921246006.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, донецк