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Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/obstrely-1921261481.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк - РИА Новости, 14.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T11:43
2024-01-14T11:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 01.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, с 8.20 по 10.55 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Как отмечает представительство, в 10.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда 155 миллиметров по Ясиноватскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921257390.html
https://ria.ru/20240114/naemniki-1921246006.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк

ВСУ выпустили 18 снарядов по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 01.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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По данным ведомства, с 8.20 по 10.55 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.
Как отмечает представительство, в 10.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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