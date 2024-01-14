https://ria.ru/20240114/obogrevatel-1921227823.html

Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире

Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире - РИА Новости, 14.01.2024

Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире

Массовое включение электрообогревателей в домах во время перебоев с теплоснабжением может привести к аварии, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T02:17

2024-01-14T02:17

2024-01-14T05:20

общество

жкх

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Массовое включение электрообогревателей в домах во время перебоев с теплоснабжением может привести к аварии, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Евгений Гашо.По его словам, использование электрообогревателей в многоквартирных жилых домах не рекомендовано, но далеко не всегда приводит к критическим последствиям. “При нормальной работе системы все должно выдерживать без эксцессов. Однако, если от тепловой сети отключен целый дом, а на улице мороз, работа обогревателей сразу во всех квартирах приводит к авариям”, - отмечает он.Чтобы избежать каскадных отключений электричества, желательно использовать индукционное и инфракрасные устройства и по возможности минимизировать нагрузку на энергосети, а также отключать устройство на ночь, советует Гашо. Минимизировать риски можно, используя экономичные безопасные обогреватели заводского производства. Для этого подходят обогреватели с теплоаккумулирующими блоками, которые ночью накапливают тепло, а днем отдают его.

https://realty.ria.ru/20231024/teplo-1904746388.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, жкх, отопительный сезон 2023-2024 в россии