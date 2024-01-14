https://ria.ru/20240114/obogrevatel-1921227823.html
Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире
Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире - РИА Новости, 14.01.2024
Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире
Массовое включение электрообогревателей в домах во время перебоев с теплоснабжением может привести к аварии, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T02:17
2024-01-14T02:17
2024-01-14T05:20
общество
жкх
отопительный сезон 2023-2024 в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751140522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ec71b29a8ebc68eb8543fe70378023.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Массовое включение электрообогревателей в домах во время перебоев с теплоснабжением может привести к аварии, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Евгений Гашо.По его словам, использование электрообогревателей в многоквартирных жилых домах не рекомендовано, но далеко не всегда приводит к критическим последствиям. “При нормальной работе системы все должно выдерживать без эксцессов. Однако, если от тепловой сети отключен целый дом, а на улице мороз, работа обогревателей сразу во всех квартирах приводит к авариям”, - отмечает он.Чтобы избежать каскадных отключений электричества, желательно использовать индукционное и инфракрасные устройства и по возможности минимизировать нагрузку на энергосети, а также отключать устройство на ночь, советует Гашо. Минимизировать риски можно, используя экономичные безопасные обогреватели заводского производства. Для этого подходят обогреватели с теплоаккумулирующими блоками, которые ночью накапливают тепло, а днем отдают его.
https://realty.ria.ru/20231024/teplo-1904746388.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751140522_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c42499dd91ce66c3d2d6b072612a9a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, ЖКХ, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире
Профессор Гашо: использование обогревателей может вызвать отключения света