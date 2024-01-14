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Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире - РИА Новости, 14.01.2024
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02:17 14.01.2024 (обновлено: 05:20 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/obogrevatel-1921227823.html
Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире
Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире - РИА Новости, 14.01.2024
Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире
Массовое включение электрообогревателей в домах во время перебоев с теплоснабжением может привести к аварии, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T02:17
2024-01-14T05:20
общество
жкх
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Массовое включение электрообогревателей в домах во время перебоев с теплоснабжением может привести к аварии, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Евгений Гашо.По его словам, использование электрообогревателей в многоквартирных жилых домах не рекомендовано, но далеко не всегда приводит к критическим последствиям. “При нормальной работе системы все должно выдерживать без эксцессов. Однако, если от тепловой сети отключен целый дом, а на улице мороз, работа обогревателей сразу во всех квартирах приводит к авариям”, - отмечает он.Чтобы избежать каскадных отключений электричества, желательно использовать индукционное и инфракрасные устройства и по возможности минимизировать нагрузку на энергосети, а также отключать устройство на ночь, советует Гашо. Минимизировать риски можно, используя экономичные безопасные обогреватели заводского производства. Для этого подходят обогреватели с теплоаккумулирующими блоками, которые ночью накапливают тепло, а днем отдают его.
https://realty.ria.ru/20231024/teplo-1904746388.html
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общество, жкх, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, ЖКХ, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Раскрыто, когда нельзя включать обогреватель в квартире

Профессор Гашо: использование обогревателей может вызвать отключения света

© Depositphotos.com / NewAfricaКонвектор
Конвектор - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Depositphotos.com / NewAfrica
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Массовое включение электрообогревателей в домах во время перебоев с теплоснабжением может привести к аварии, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Евгений Гашо.
«
По его словам, использование электрообогревателей в многоквартирных жилых домах не рекомендовано, но далеко не всегда приводит к критическим последствиям. “При нормальной работе системы все должно выдерживать без эксцессов. Однако, если от тепловой сети отключен целый дом, а на улице мороз, работа обогревателей сразу во всех квартирах приводит к авариям”, - отмечает он.
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Чтобы избежать каскадных отключений электричества, желательно использовать индукционное и инфракрасные устройства и по возможности минимизировать нагрузку на энергосети, а также отключать устройство на ночь, советует Гашо. Минимизировать риски можно, используя экономичные безопасные обогреватели заводского производства. Для этого подходят обогреватели с теплоаккумулирующими блоками, которые ночью накапливают тепло, а днем отдают его.
 
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