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Байден все больше разочаровывается в Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
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19:31 14.01.2024 (обновлено: 19:32 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/netanyakhu-1921315009.html
Байден все больше разочаровывается в Нетаньяху, пишут СМИ
Байден все больше разочаровывается в Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
Байден все больше разочаровывается в Нетаньяху, пишут СМИ
Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа вызывает все... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T19:31
2024-01-14T19:32
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
махмуд аббас
хамас
оон
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа вызывает все большее разочарование со стороны президента США Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников в Вашингтоне, сообщает агентство Axios со ссылкой на источники. "Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается", - сообщил один из американских чиновников на условиях анонимности. В частности, израильские власти продолжают отказывать Вашингтону в доступе палестинской администрации к замороженным налоговым доходам, без которых правительство Махмуда Аббаса не в состоянии финансировать свою работу. Кроме того, США ожидают от Израиля больших усилий в поддержке доступа грузов с гуманитарной помощью в сектор Газа. Дополнительным поводом для раздражения в Белом доме является нежелание Нетаньяху всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта, а также растущее беспокойство относительно продолжающейся активной фазы операции без перехода к более низкой интенсивности боевых действий. "Существует огромное разочарование", - резюмировал собеседник издания, описывая настроения в Белом доме. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240114/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231229/bayden-1918879912.html
https://ria.ru/20231222/izrail-1917377993.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден все больше разочаровывается в Нетаньяху, пишут СМИ

Axios: отказ Нетаньяху следовать просьбам США все больше разочаровывает Байдена

© AP Photo / Amir Cohen/PoolПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Amir Cohen/Pool
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа вызывает все большее разочарование со стороны президента США Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников в Вашингтоне, сообщает агентство Axios со ссылкой на источники.
«
"Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается", - сообщил один из американских чиновников на условиях анонимности.
В частности, израильские власти продолжают отказывать Вашингтону в доступе палестинской администрации к замороженным налоговым доходам, без которых правительство Махмуда Аббаса не в состоянии финансировать свою работу. Кроме того, США ожидают от Израиля больших усилий в поддержке доступа грузов с гуманитарной помощью в сектор Газа.
Дополнительным поводом для раздражения в Белом доме является нежелание Нетаньяху всерьез обсуждать планы действий после завершения военной стадии конфликта, а также растущее беспокойство относительно продолжающейся активной фазы операции без перехода к более низкой интенсивности боевых действий.
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«
"Существует огромное разочарование", - резюмировал собеседник издания, описывая настроения в Белом доме.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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