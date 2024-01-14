https://ria.ru/20240114/naemniki-1921246006.html

Снайперы в зоне СВО относят иностранных наемников к приоритетным целям

Снайперы в зоне СВО относят иностранных наемников к приоритетным целям - РИА Новости, 14.01.2024

Снайперы в зоне СВО относят иностранных наемников к приоритетным целям

Снайперы различных подразделений Вооруженных сил России относят к одной из приоритетных для себя целей иностранных наемников, принимающих участие в боевых... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T09:18

2024-01-14T09:18

2024-01-14T15:20

специальная военная операция на украине

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степан бандера

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Снайперы различных подразделений Вооруженных сил России относят к одной из приоритетных для себя целей иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских войск, рассказали РИА Новости бойцы. "Я думаю, что это (ликвидация иностранного наемника из числа противника. — Прим. ред.) для каждого будет как <...> своя победа. (Российским бойцам. — Прим. ред.) будет что вспомнить, что иностранного фашиста <...> к Бандере отправили", — сказал РИА Новости снайпер с позывным Пианист.Бойцы пояснили агентству, что иностранных наемников нетрудно определить среди украинских боевиков. Как правило, они одеты лучше, держатся в центре или позади группы, нередко отдают приказы. Другой боец из подразделения ВС также поддерживает мнение, что иностранным наемникам не стоит принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима."Иностранцы должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят", — сказал снайпер с позывным Немой. Министр обороны Сергей Шойгу в декабре сообщил, что Вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников. Кроме того, на территории Украины ликвидировали 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость. Также Шойгу уточнял, что количество иностранных наемников, желающих принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима, сократилось в шесть раз. *Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240113/svo-1921118326.html

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921226327.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские снайперы об иностранных наемниках в зоне СВО Снайперы различных подразделений ВС РФ рассказали РИА Новости, что относят к одной из приоритетных целей для себя иностранных наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Киева. Бойцы пояснили агентству, что иностранных наемников не трудно определить среди украинских боевиков: как правило, они одеты лучше, держатся в центре или позади группы, нередко отдают приказы. 2024-01-14T09:18 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сергей шойгу, степан бандера, украинская повстанческая армия