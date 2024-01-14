https://ria.ru/20240114/naemniki-1921246006.html
Снайперы в зоне СВО относят иностранных наемников к приоритетным целям
Снайперы в зоне СВО относят иностранных наемников к приоритетным целям - РИА Новости, 14.01.2024
Снайперы в зоне СВО относят иностранных наемников к приоритетным целям
Снайперы различных подразделений Вооруженных сил России относят к одной из приоритетных для себя целей иностранных наемников, принимающих участие в боевых... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T09:18
2024-01-14T09:18
2024-01-14T15:20
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Снайперы различных подразделений Вооруженных сил России относят к одной из приоритетных для себя целей иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских войск, рассказали РИА Новости бойцы. "Я думаю, что это (ликвидация иностранного наемника из числа противника. — Прим. ред.) для каждого будет как <...> своя победа. (Российским бойцам. — Прим. ред.) будет что вспомнить, что иностранного фашиста <...> к Бандере отправили", — сказал РИА Новости снайпер с позывным Пианист.Бойцы пояснили агентству, что иностранных наемников нетрудно определить среди украинских боевиков. Как правило, они одеты лучше, держатся в центре или позади группы, нередко отдают приказы. Другой боец из подразделения ВС также поддерживает мнение, что иностранным наемникам не стоит принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима."Иностранцы должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят", — сказал снайпер с позывным Немой. Министр обороны Сергей Шойгу в декабре сообщил, что Вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников. Кроме того, на территории Украины ликвидировали 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость. Также Шойгу уточнял, что количество иностранных наемников, желающих принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима, сократилось в шесть раз. *Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240113/svo-1921118326.html
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Российские снайперы об иностранных наемниках в зоне СВО
Снайперы различных подразделений ВС РФ рассказали РИА Новости, что относят к одной из приоритетных целей для себя иностранных наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Киева. Бойцы пояснили агентству, что иностранных наемников не трудно определить среди украинских боевиков: как правило, они одеты лучше, держатся в центре или позади группы, нередко отдают приказы.
2024-01-14T09:18
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PT1M07S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, сергей шойгу, степан бандера, украинская повстанческая армия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия
Снайперы в зоне СВО относят иностранных наемников к приоритетным целям
Снайперы на Запорожском направлении относят наемников к приоритетным целям
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Снайперы различных подразделений Вооруженных сил России относят к одной из приоритетных для себя целей иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских войск, рассказали РИА Новости бойцы.
«
"Я думаю, что это (ликвидация иностранного наемника из числа противника. — Прим. ред.) для каждого будет как <...> своя победа. (Российским бойцам. — Прим. ред.) будет что вспомнить, что иностранного фашиста <...> к Бандере отправили", — сказал РИА Новости снайпер с позывным Пианист.
Бойцы пояснили агентству, что иностранных наемников нетрудно определить среди украинских боевиков. Как правило, они одеты лучше, держатся в центре или позади группы, нередко отдают приказы.
Другой боец из подразделения ВС также поддерживает мнение, что иностранным наемникам не стоит принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима.
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"Иностранцы должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят", — сказал снайпер с позывным Немой.
Министр обороны Сергей Шойгу
в декабре сообщил, что Вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников. Кроме того, на территории Украины
ликвидировали 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость. Также Шойгу уточнял, что количество иностранных наемников, желающих принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима, сократилось в шесть раз.
*Экстремистская организация, запрещена в России.
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