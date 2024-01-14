Модераторам X стоило следить за судьбой Гонсало Лиры, заявил Медведев
Медведев: модераторам X стоило по примеру Маска следить за судьбой Гонсало Лиры
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе американца Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, а не давать украинцам права на публикацию бессмысленного контента в соцсети, написал он в социальной сети X.
"Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей. Вот почему они позволяют украинским ботам публиковать всякую чушь в качестве комментариев по очевидным вопросам. Есть ли какие-либо сомнения в том, что если по мере развития военного конфликта между Украиной и Россией какая-нибудь Британия введет свои регулярные войска, она, таким образом, станет стороной этого конфликта и объявит нам войну?" - написал Медведев.
Зампред Совбеза России отметил, чтобы угодить украинцам, соцсеть дает им право писать бессмысленные посты.
"Дамы и господа, вам – как Илону Маску – нужно было уделить больше внимания судьбе Гонсало Лиры, гражданина США, который умер из-за бесчеловечного обращения в украинской тюрьме", - подчеркнул Медведев.
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.