https://ria.ru/20240114/medvedev-1921286208.html

Модераторам X стоило следить за судьбой Гонсало Лиры, заявил Медведев

Модераторам X стоило следить за судьбой Гонсало Лиры, заявил Медведев - РИА Новости, 14.01.2024

Модераторам X стоило следить за судьбой Гонсало Лиры, заявил Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T15:23

2024-01-14T15:23

2024-01-14T15:23

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дмитрий медведев

илон маск

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе американца Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, а не давать украинцам права на публикацию бессмысленного контента в соцсети, написал он в социальной сети X. "Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей. Вот почему они позволяют украинским ботам публиковать всякую чушь в качестве комментариев по очевидным вопросам. Есть ли какие-либо сомнения в том, что если по мере развития военного конфликта между Украиной и Россией какая-нибудь Британия введет свои регулярные войска, она, таким образом, станет стороной этого конфликта и объявит нам войну?" - написал Медведев. Зампред Совбеза России отметил, чтобы угодить украинцам, соцсеть дает им право писать бессмысленные посты. "Дамы и господа, вам – как Илону Маску – нужно было уделить больше внимания судьбе Гонсало Лиры, гражданина США, который умер из-за бесчеловечного обращения в украинской тюрьме", - подчеркнул Медведев. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

https://ria.ru/20240113/bloger-1921108145.html

https://ria.ru/20240113/pismo-1921082992.html

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сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, гонсало лира, дмитрий медведев, илон маск, оон