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Модераторам X стоило следить за судьбой Гонсало Лиры, заявил Медведев - РИА Новости, 14.01.2024
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15:23 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/medvedev-1921286208.html
Модераторам X стоило следить за судьбой Гонсало Лиры, заявил Медведев
Модераторам X стоило следить за судьбой Гонсало Лиры, заявил Медведев - РИА Новости, 14.01.2024
Модераторам X стоило следить за судьбой Гонсало Лиры, заявил Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:23
2024-01-14T15:23
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе американца Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, а не давать украинцам права на публикацию бессмысленного контента в соцсети, написал он в социальной сети X. "Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей. Вот почему они позволяют украинским ботам публиковать всякую чушь в качестве комментариев по очевидным вопросам. Есть ли какие-либо сомнения в том, что если по мере развития военного конфликта между Украиной и Россией какая-нибудь Британия введет свои регулярные войска, она, таким образом, станет стороной этого конфликта и объявит нам войну?" - написал Медведев. Зампред Совбеза России отметил, чтобы угодить украинцам, соцсеть дает им право писать бессмысленные посты. "Дамы и господа, вам – как Илону Маску – нужно было уделить больше внимания судьбе Гонсало Лиры, гражданина США, который умер из-за бесчеловечного обращения в украинской тюрьме", - подчеркнул Медведев. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
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в мире, россия, сша, украина, гонсало лира, дмитрий медведев, илон маск, оон
В мире, Россия, США, Украина, Гонсало Лира, Дмитрий Медведев, Илон Маск, ООН
Модераторам X стоило следить за судьбой Гонсало Лиры, заявил Медведев

Медведев: модераторам X стоило по примеру Маска следить за судьбой Гонсало Лиры

© РИА Новости / Павел БедняковДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе американца Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, а не давать украинцам права на публикацию бессмысленного контента в соцсети, написал он в социальной сети X.
"Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей. Вот почему они позволяют украинским ботам публиковать всякую чушь в качестве комментариев по очевидным вопросам. Есть ли какие-либо сомнения в том, что если по мере развития военного конфликта между Украиной и Россией какая-нибудь Британия введет свои регулярные войска, она, таким образом, станет стороной этого конфликта и объявит нам войну?" - написал Медведев.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине
13 января, 09:07
Зампред Совбеза России отметил, чтобы угодить украинцам, соцсеть дает им право писать бессмысленные посты.
"Дамы и господа, вам – как Илону Маску – нужно было уделить больше внимания судьбе Гонсало Лиры, гражданина США, который умер из-за бесчеловечного обращения в украинской тюрьме", - подчеркнул Медведев.
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Американец Лира написал перед смертью в украинской тюрьме страшное письмо
13 января, 01:56
 
В миреРоссияСШАУкраинаГонсало ЛираДмитрий МедведевИлон МаскООН
 
 
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