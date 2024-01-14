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Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в лотерею

Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в лотерею - РИА Новости, 14.01.2024

Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в лотерею

Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже "Мечталлиона" от "Национальной лотереи", сообщило Министерство цифрового развития... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:14

2024-01-14T18:14

2024-01-14T19:11

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже "Мечталлиона" от "Национальной лотереи", сообщило Министерство цифрового развития региона. "В Новгородской области клиент "Почты России" стал лотерейным миллионером в новом году: 305 клиентов "Почты России" из 66 регионов выиграли в новогоднем тираже "Мечталлиона" от "Национальной лотереи", — говорится в заявлении.Уточняется, что новогодний тираж "Мечталлиона" прошел на Первом канале 1 января 2024 года. Победителями стали жители разных регионов страны.

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