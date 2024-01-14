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Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в лотерею - РИА Новости, 14.01.2024
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18:14 14.01.2024 (обновлено: 19:11 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/lotereya-1921305240.html
Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в лотерею
Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в лотерею - РИА Новости, 14.01.2024
Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в лотерею
Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже "Мечталлиона" от "Национальной лотереи", сообщило Министерство цифрового развития... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:14
2024-01-14T19:11
новгородская область
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россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже "Мечталлиона" от "Национальной лотереи", сообщило Министерство цифрового развития региона. &quot;В Новгородской области клиент &quot;Почты России&quot; стал лотерейным миллионером в новом году: 305 клиентов &quot;Почты России&quot; из 66 регионов выиграли в новогоднем тираже &quot;Мечталлиона&quot; от &quot;Национальной лотереи&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что новогодний тираж "Мечталлиона" прошел на Первом канале 1 января 2024 года. Победителями стали жители разных регионов страны.
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новгородская область, почта россии, россия, ситуация в днр и лнр
Новгородская область, Почта России, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в лотерею

Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем "Мечталлионе"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России"
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже "Мечталлиона" от "Национальной лотереи", сообщило Министерство цифрового развития региона.
«

"В Новгородской области клиент "Почты России" стал лотерейным миллионером в новом году: 305 клиентов "Почты России" из 66 регионов выиграли в новогоднем тираже "Мечталлиона" от "Национальной лотереи", — говорится в заявлении.

Уточняется, что новогодний тираж "Мечталлиона" прошел на Первом канале 1 января 2024 года. Победителями стали жители разных регионов страны.
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