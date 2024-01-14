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На пропалестинской акции в Лондоне арестовали девять человек - РИА Новости, 14.01.2024
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03:32 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/london-1921229278.html
На пропалестинской акции в Лондоне арестовали девять человек
На пропалестинской акции в Лондоне арестовали девять человек - РИА Новости, 14.01.2024
На пропалестинской акции в Лондоне арестовали девять человек
Полиция Лондона сообщила, что задержала девять участников прошедшей в субботу многотысячной пропалестинской акции. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T03:32
2024-01-14T03:32
израиль
лондон
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что задержала девять участников прошедшей в субботу многотысячной пропалестинской акции. В пятницу полиция Лондона заявляла, что около 1,7 тысячи правоохранителей будут обеспечивать безопасность и правопорядок в Лондоне в ходе пропалестинской демонстрации в субботу, которая стала первой крупной акцией протеста в 2024 году. "Последние протестующие сейчас отправились домой, и полицейская операция приостанавливается. Большинство из тех, кто сегодня пришел, вели себя мирно и законопослушно. Всего было девять задержаний", - сообщила по итогам субботней акции полиция Лондона в соцсети X. Отмечается, что трех человек задержали за разжигание расовой ненависти, двух - за нарушение общественного порядка, еще одного человека задержали за обладание предметами, которые могли причинить ущерб. Еще три человека раздавали листовки и были задержаны по подозрению в поддержке запрещенной организации. Как сообщает газета Independent, в акции приняли участие тысячи человек. Они прошли маршем по улицам Лондона, призывая прекратить огонь в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль, лондон, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Лондон, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
На пропалестинской акции в Лондоне арестовали девять человек

На многотысячной пропалестинской акции в Лондоне арестовали девять человек

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкПолицейские на улице Лондона
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Полицейские на улице Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что задержала девять участников прошедшей в субботу многотысячной пропалестинской акции.
В пятницу полиция Лондона заявляла, что около 1,7 тысячи правоохранителей будут обеспечивать безопасность и правопорядок в Лондоне в ходе пропалестинской демонстрации в субботу, которая стала первой крупной акцией протеста в 2024 году.
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"Последние протестующие сейчас отправились домой, и полицейская операция приостанавливается. Большинство из тех, кто сегодня пришел, вели себя мирно и законопослушно. Всего было девять задержаний", - сообщила по итогам субботней акции полиция Лондона в соцсети X.
Отмечается, что трех человек задержали за разжигание расовой ненависти, двух - за нарушение общественного порядка, еще одного человека задержали за обладание предметами, которые могли причинить ущерб. Еще три человека раздавали листовки и были задержаны по подозрению в поддержке запрещенной организации.
Как сообщает газета Independent, в акции приняли участие тысячи человек. Они прошли маршем по улицам Лондона, призывая прекратить огонь в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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