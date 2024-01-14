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Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР - РИА Новости, 14.01.2024
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10:24 14.01.2024 (обновлено: 10:31 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/lavrov-1921253971.html
Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР
Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР - РИА Новости, 14.01.2024
Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР
В России ожидают делегацию Северной Кореи, у главы МИД РФ Сергея Лаврова запланированы с ней переговоры, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:24
2024-01-14T10:31
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В России ожидают делегацию Северной Кореи, у главы МИД РФ Сергея Лаврова запланированы с ней переговоры, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве. Запланированы переговоры с Сергеем Лавровым", - сказала она.Ранее в СМИ появилась информация, что министр иностранных дел КНДР посетит Россию 15-17 января.
https://ria.ru/20240114/raketa-1921245047.html
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россия, кндр (северная корея), сергей лавров, мария захарова
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР

Захарова: Лавров проведет переговоры с делегацией Северной Кореей в Москве

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В России ожидают делегацию Северной Кореи, у главы МИД РФ Сергея Лаврова запланированы с ней переговоры, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве. Запланированы переговоры с Сергеем Лавровым", - сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация, что министр иностранных дел КНДР посетит Россию 15-17 января.
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РоссияКНДР (Северная Корея)Сергей ЛавровМария Захарова
 
 
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