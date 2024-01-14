https://ria.ru/20240114/lavrov-1921253971.html
Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР
Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР - РИА Новости, 14.01.2024
Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР
В России ожидают делегацию Северной Кореи, у главы МИД РФ Сергея Лаврова запланированы с ней переговоры, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:24
2024-01-14T10:24
2024-01-14T10:31
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В России ожидают делегацию Северной Кореи, у главы МИД РФ Сергея Лаврова запланированы с ней переговоры, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве. Запланированы переговоры с Сергеем Лавровым", - сказала она.Ранее в СМИ появилась информация, что министр иностранных дел КНДР посетит Россию 15-17 января.
https://ria.ru/20240114/raketa-1921245047.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), сергей лавров, мария захарова
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, Мария Захарова
Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР
Захарова: Лавров проведет переговоры с делегацией Северной Кореей в Москве