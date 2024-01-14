https://ria.ru/20240114/lavrov-1921253971.html

Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР

Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР - РИА Новости, 14.01.2024

Лавров проведет переговоры с делегацией КНДР

В России ожидают делегацию Северной Кореи, у главы МИД РФ Сергея Лаврова запланированы с ней переговоры, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:24

2024-01-14T10:24

2024-01-14T10:31

россия

кндр (северная корея)

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В России ожидают делегацию Северной Кореи, у главы МИД РФ Сергея Лаврова запланированы с ней переговоры, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве. Запланированы переговоры с Сергеем Лавровым", - сказала она.Ранее в СМИ появилась информация, что министр иностранных дел КНДР посетит Россию 15-17 января.

https://ria.ru/20240114/raketa-1921245047.html

россия

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

россия, кндр (северная корея), сергей лавров, мария захарова