https://ria.ru/20240114/lantset-1921235693.html

Десантники "Ланцетами" подбили на правом берегу Днепра два танка ВСУ

Десантники "Ланцетами" подбили на правом берегу Днепра два танка ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024

Десантники "Ланцетами" подбили на правом берегу Днепра два танка ВСУ

Расчет разведывательного БПЛА соединения ВДВ ВС РФ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение "Ланцетами", сообщили... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T06:26

2024-01-14T06:26

2024-01-14T06:26

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА соединения ВДВ ВС РФ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение "Ланцетами", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, оператор БПЛА обнаружил два танка противника, которые вели огонь по нашему берегу реки... Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Ланцетов" на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в министерстве обороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что украинские танки были обнаружены беспилотником "Zala". Для поиска целей и их распознавания данная модель оборудована мощной оптической камерой и тепловизором. Полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей ведутся расчетами ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно круглые сутки.

https://ria.ru/20240114/bespilotniki-1921230209.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии