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Десантники "Ланцетами" подбили на правом берегу Днепра два танка ВСУ
Десантники "Ланцетами" подбили на правом берегу Днепра два танка ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Десантники "Ланцетами" подбили на правом берегу Днепра два танка ВСУ
Расчет разведывательного БПЛА соединения ВДВ ВС РФ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение "Ланцетами", сообщили... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T06:26
2024-01-14T06:26
2024-01-14T06:26
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА соединения ВДВ ВС РФ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение "Ланцетами", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, оператор БПЛА обнаружил два танка противника, которые вели огонь по нашему берегу реки... Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Ланцетов" на цели и зафиксировал поражение двух танков ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в министерстве обороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что украинские танки были обнаружены беспилотником "Zala". Для поиска целей и их распознавания данная модель оборудована мощной оптической камерой и тепловизором. Полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей ведутся расчетами ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно круглые сутки.
https://ria.ru/20240114/bespilotniki-1921230209.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники "Ланцетами" подбили на правом берегу Днепра два танка ВСУ
Бойцы ВДВ "Ланцетами" обнаружили и подбили на правом берегу Днепра два танка ВСУ