https://ria.ru/20240114/kupyanskoe-1921269575.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 14.01.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:26

2024-01-14T13:26

2024-01-14T13:35

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россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики."Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Луганской народной республики и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве."В результате уничтожено более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица "Мста-Б", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240114/okhota-1921250966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность