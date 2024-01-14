Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 военных
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики.
"Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Луганской народной республики и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве.
"В результате уничтожено более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица "Мста-Б", - сказали в министерстве.