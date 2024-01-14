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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 14.01.2024
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13:26 14.01.2024 (обновлено: 13:35 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/kupyanskoe-1921269575.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 14.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:26
2024-01-14T13:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики."Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Луганской народной республики и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве."В результате уничтожено более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица "Мста-Б", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240114/okhota-1921250966.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 210 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 210 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики.
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"Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Луганской народной республики и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве.
"В результате уничтожено более 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица "Мста-Б", - сказали в министерстве.
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