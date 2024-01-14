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"Они знают": в Киеве раскрыли, что предшествовало российским ударам - РИА Новости, 14.01.2024
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12:55 14.01.2024 (обновлено: 15:20 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/koordinaty-1921267044.html
"Они знают": в Киеве раскрыли, что предшествовало российским ударам
"Они знают": в Киеве раскрыли, что предшествовало российским ударам - РИА Новости, 14.01.2024
"Они знают": в Киеве раскрыли, что предшествовало российским ударам
Российская армия знает расположение всех военных объектов и предприятий на Украине, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:55
2024-01-14T15:20
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская армия знает расположение всех военных объектов и предприятий на Украине, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Espresso."Они прекрасно знают (расположение военных объектов. — Прим. ред.), потому что все есть в открытых источниках: где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят", — возмутился он.Гетьман отметил, что украинские власти в попытках борьбы с коррупцией сами рассекретили все военные объекты."Это не просто ошибка, это преступление, потому что туда и прилетает", — резюмировал эксперт.В субботу Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
https://ria.ru/20240114/vstrecha-1921252975.html
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В мире, Украина, Киев, Россия
"Они знают": в Киеве раскрыли, что предшествовало российским ударам

Эксперт Гетьман: ВС РФ знают все координаты военных объектов на Украине

© РИА НовостиАвиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская армия знает расположение всех военных объектов и предприятий на Украине, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Espresso.
"Они прекрасно знают (расположение военных объектов. — Прим. ред.), потому что все есть в открытых источниках: где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят", — возмутился он.
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Гетьман отметил, что украинские власти в попытках борьбы с коррупцией сами рассекретили все военные объекты.
"Это не просто ошибка, это преступление, потому что туда и прилетает", — резюмировал эксперт.
В субботу Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
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