https://ria.ru/20240114/koordinaty-1921267044.html

"Они знают": в Киеве раскрыли, что предшествовало российским ударам

"Они знают": в Киеве раскрыли, что предшествовало российским ударам - РИА Новости, 14.01.2024

"Они знают": в Киеве раскрыли, что предшествовало российским ударам

Российская армия знает расположение всех военных объектов и предприятий на Украине, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T12:55

2024-01-14T12:55

2024-01-14T15:20

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская армия знает расположение всех военных объектов и предприятий на Украине, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала Espresso."Они прекрасно знают (расположение военных объектов. — Прим. ред.), потому что все есть в открытых источниках: где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят", — возмутился он.Гетьман отметил, что украинские власти в попытках борьбы с коррупцией сами рассекретили все военные объекты."Это не просто ошибка, это преступление, потому что туда и прилетает", — резюмировал эксперт.В субботу Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

https://ria.ru/20240114/vstrecha-1921252975.html

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