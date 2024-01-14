Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 14.01.2024 (обновлено: 02:33 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/kontsert-1921223942.html
СМИ: в Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины
СМИ: в Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины - РИА Новости, 14.01.2024
СМИ: в Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины
Жители афинского района Экзархия потребовали отменить бесплатный концерт британского трио The Tiger Lillies из-за поддержки им Украины, выступление должно было... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T01:07
2024-01-14T02:33
лондон
украина
афины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97647/41/976474122_0:42:1501:886_1920x0_80_0_0_e1b6ec30e23164da2bd8254e5399a92b.jpg
АФИНЫ, 14 янв – РИА Новости. Жители афинского района Экзархия потребовали отменить бесплатный концерт британского трио The Tiger Lillies из-за поддержки им Украины, выступление должно было состояться на площади в центре района, сообщает газета "Эфимерида тон синдактон".Музыкальное трио из Лондона выступает в мрачном комедийно-трагичном стиле, тексты песен нередко связаны с темами разных форм секса и смерти, среди героев песен — проститутки, извращенцы и наркоманы.Группа должна была дать бесплатный концерт в поддержку жителей района, протестующих против строительства в Экзархии метро. Акции протеста приводили к стычкам с полицией."Современные представители темного кабаре, либертарианцы, активисты откликнулись на призыв жителей и (согласились) дать бесплатный концерт против репрессий и превращения площади в гигантскую стройку. Но из-за их открытой поддержки Украины "группы и отдельные лица, участвующие в социальной жизни района", вынудили организаторов отменить мероприятие", - пишет газета.Организаторы сообщили, что, помимо негативного мнения ряда жителей, есть и проблема безопасности. "Другой важной причиной отмены является чрезмерное количество людей, которые заявили о желании посетить концерт – небольшая площадка не сможет безопасно разместить группу и аудиторию", - говорится в сообщении."Мы с нетерпением ждали возможности сыграть на площади сегодня вечером в знак солидарности с нашими соседями, которые, вероятно, будут так же разочарованы, как и мы, тем, что концерт не может состояться", - заявили Tiger Lillies.Хотя концерт на площади отменен, группа в течение трех дней выступит в одном из джаз-клубов греческой столицы, и все билеты на концерты проданы. В прошлые выходные The Tiger Lillies также выступали в одном из клубом Афин.
https://ria.ru/20240113/reklamschiki-1921205541.html
https://ria.ru/20240112/milyavskaya-1920936412.html
лондон
украина
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97647/41/976474122_132:0:1368:927_1920x0_80_0_0_1a867e8cc4017adec78bde7510031f5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, украина, афины
Лондон, Украина, Афины
СМИ: в Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины

Efsyn: концерт британской группы Tiger Lillies в Афинах отменили из-за Украины

© Фото : Andrew KhomyukThe Tiger Lillies
The Tiger Lillies - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : Andrew Khomyuk
The Tiger Lillies. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 14 янв – РИА Новости. Жители афинского района Экзархия потребовали отменить бесплатный концерт британского трио The Tiger Lillies из-за поддержки им Украины, выступление должно было состояться на площади в центре района, сообщает газета "Эфимерида тон синдактон".
Музыкальное трио из Лондона выступает в мрачном комедийно-трагичном стиле, тексты песен нередко связаны с темами разных форм секса и смерти, среди героев песен — проститутки, извращенцы и наркоманы.
Логотип компании PepsiCo - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
PepsiCo запретила украинским рекламщикам упоминать ВСУ и поддержку Киева
Вчера, 19:52
Группа должна была дать бесплатный концерт в поддержку жителей района, протестующих против строительства в Экзархии метро. Акции протеста приводили к стычкам с полицией.
"Современные представители темного кабаре, либертарианцы, активисты откликнулись на призыв жителей и (согласились) дать бесплатный концерт против репрессий и превращения площади в гигантскую стройку. Но из-за их открытой поддержки Украины "группы и отдельные лица, участвующие в социальной жизни района", вынудили организаторов отменить мероприятие", - пишет газета.
Организаторы сообщили, что, помимо негативного мнения ряда жителей, есть и проблема безопасности. "Другой важной причиной отмены является чрезмерное количество людей, которые заявили о желании посетить концерт – небольшая площадка не сможет безопасно разместить группу и аудиторию", - говорится в сообщении.
"Мы с нетерпением ждали возможности сыграть на площади сегодня вечером в знак солидарности с нашими соседями, которые, вероятно, будут так же разочарованы, как и мы, тем, что концерт не может состояться", - заявили Tiger Lillies.
Хотя концерт на площади отменен, группа в течение трех дней выступит в одном из джаз-клубов греческой столицы, и все билеты на концерты проданы. В прошлые выходные The Tiger Lillies также выступали в одном из клубом Афин.
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В Омске отменили концерт Лолиты
12 января, 14:21
 
ЛондонУкраинаАфины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала