https://ria.ru/20240114/kontsert-1921223942.html

СМИ: в Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины

СМИ: в Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины - РИА Новости, 14.01.2024

СМИ: в Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки Украины

Жители афинского района Экзархия потребовали отменить бесплатный концерт британского трио The Tiger Lillies из-за поддержки им Украины, выступление должно было... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T01:07

2024-01-14T01:07

2024-01-14T02:33

лондон

украина

афины

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АФИНЫ, 14 янв – РИА Новости. Жители афинского района Экзархия потребовали отменить бесплатный концерт британского трио The Tiger Lillies из-за поддержки им Украины, выступление должно было состояться на площади в центре района, сообщает газета "Эфимерида тон синдактон".Музыкальное трио из Лондона выступает в мрачном комедийно-трагичном стиле, тексты песен нередко связаны с темами разных форм секса и смерти, среди героев песен — проститутки, извращенцы и наркоманы.Группа должна была дать бесплатный концерт в поддержку жителей района, протестующих против строительства в Экзархии метро. Акции протеста приводили к стычкам с полицией."Современные представители темного кабаре, либертарианцы, активисты откликнулись на призыв жителей и (согласились) дать бесплатный концерт против репрессий и превращения площади в гигантскую стройку. Но из-за их открытой поддержки Украины "группы и отдельные лица, участвующие в социальной жизни района", вынудили организаторов отменить мероприятие", - пишет газета.Организаторы сообщили, что, помимо негативного мнения ряда жителей, есть и проблема безопасности. "Другой важной причиной отмены является чрезмерное количество людей, которые заявили о желании посетить концерт – небольшая площадка не сможет безопасно разместить группу и аудиторию", - говорится в сообщении."Мы с нетерпением ждали возможности сыграть на площади сегодня вечером в знак солидарности с нашими соседями, которые, вероятно, будут так же разочарованы, как и мы, тем, что концерт не может состояться", - заявили Tiger Lillies.Хотя концерт на площади отменен, группа в течение трех дней выступит в одном из джаз-клубов греческой столицы, и все билеты на концерты проданы. В прошлые выходные The Tiger Lillies также выступали в одном из клубом Афин.

https://ria.ru/20240113/reklamschiki-1921205541.html

https://ria.ru/20240112/milyavskaya-1920936412.html

лондон

украина

афины

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лондон, украина, афины