https://ria.ru/20240114/konstruktsiya-1921318538.html

В центре Белгорода установили железобетонное укрытие

В центре Белгорода установили железобетонное укрытие - РИА Новости, 14.01.2024

В центре Белгорода установили железобетонное укрытие

Власти установили железобетонное модульное сооружение в центре Белгорода для защиты от обстрелов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T20:13

2024-01-14T20:13

2024-01-14T22:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921321514_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb43ec2773349248e4d10c26db7d7923.jpg

БЕЛГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Власти установили железобетонное модульное сооружение в центре Белгорода для защиты от обстрелов, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что укрытие находится в одном из мест, куда при массированном ударе ВСУ 30 декабря прошлого года прилетели кассетные боеприпасы. Речь идет о территории возле универмага "Белгород". Сюда по выходным приезжают много людей, так как рядом также находится городской центральный рынок. Отмечается, что сооружение установили рядом с остановкой у универмага. Конструкция с крышей и входным проемом представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой. Внутри коробки есть дополнительное заграждение. Оно предназначено для защиты от осколков, которые могут попасть через входной проем. Внешние стены покрасили в белый цвет, а красным нанесли надпись "Укрытие". Внутри также провели провода для освещения. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об укреплении стеклянных остановок в Белгороде для повышения безопасности жителей, использующих общественный транспорт. С этой целью уже в десятках случаев применили бетонные блоки и мешки с песком. Кроме того, глава региона предлагал поставить в местах массового скопления людей модульные конструкции, которые по заказу Министерства обороны изготавливают для защиты личного состава.Специалисты Росгвардии вместе с губернатором испытали эти сооружения. Саперы провели детонацию неразорвавшихся снарядов рядом с ними. По словам Гладкова, результаты тестов показали, что модульные железобетонные конструкции значительно повышают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. Глава региона подчеркнул, что внутри этих сооружений, помимо освещения, разместят стенды с инструкциями об оказании первой помощи и контактной информацией для вызова оперативных служб.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240110/nebenzya-1920627366.html

https://ria.ru/20240114/obstrely-1921272843.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Железобетонное сооружение для защиты от обстрелов в Белгороде Власти Белгорода установили в центре города железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов 2024-01-14T20:13 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, белгород, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)