https://ria.ru/20240114/konflikt-1921301848.html

В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой

В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 14.01.2024

В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой

Ученик гимназии №30 города Ставрополя, который избивал своих одноклассников и стрелял в них из пневматического оружия, покинул учебное учреждение, сообщается в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T17:30

2024-01-14T17:30

2024-01-14T17:30

происшествия

ставрополь

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости. Ученик гимназии №30 города Ставрополя, который избивал своих одноклассников и стрелял в них из пневматического оружия, покинул учебное учреждение, сообщается в Telegram-канале министерства образования Ставропольского края. В ноябре прошлого года ряд региональных СМИ опубликовал информацию о том, что администрация одной из гимназий города Ставрополя не принимает мер к урегулированию конфликта между учащимися. Один из школьников систематически избивал своих одноклассников, а также приносил в учебное заведение пневматическое оружие, из которого стрелял по нескольким ученикам. После инцидента по данному факту следователями было возбуждено уголовное дело. "Обучающийся 6 "Д" класса МБОУ гимназии №30 с 8 декабря 2023 года очно в гимназии не обучался. По заявлению родителей он был переведен на дистанционное обучение. 12 января 2024 года ученик выбыл из МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя в образовательную организацию в другой город", – говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240112/kaliningrad-1920943432.html

ставрополь

ставропольский край

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происшествия, ставрополь, ставропольский край