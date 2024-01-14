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В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 14.01.2024
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17:30 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/konflikt-1921301848.html
В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой
В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 14.01.2024
В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой
Ученик гимназии №30 города Ставрополя, который избивал своих одноклассников и стрелял в них из пневматического оружия, покинул учебное учреждение, сообщается в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T17:30
2024-01-14T17:30
происшествия
ставрополь
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости. Ученик гимназии №30 города Ставрополя, который избивал своих одноклассников и стрелял в них из пневматического оружия, покинул учебное учреждение, сообщается в Telegram-канале министерства образования Ставропольского края. В ноябре прошлого года ряд региональных СМИ опубликовал информацию о том, что администрация одной из гимназий города Ставрополя не принимает мер к урегулированию конфликта между учащимися. Один из школьников систематически избивал своих одноклассников, а также приносил в учебное заведение пневматическое оружие, из которого стрелял по нескольким ученикам. После инцидента по данному факту следователями было возбуждено уголовное дело. "Обучающийся 6 "Д" класса МБОУ гимназии №30 с 8 декабря 2023 года очно в гимназии не обучался. По заявлению родителей он был переведен на дистанционное обучение. 12 января 2024 года ученик выбыл из МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя в образовательную организацию в другой город", – говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240112/kaliningrad-1920943432.html
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происшествия, ставрополь, ставропольский край
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край
В Ставрополе школьник покинул гимназию после конфликта со стрельбой

В Ставрополе 6-классник покинул гимназию после конфликта с избиением и стрельбой

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудник правоохранительных органов . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 янв – РИА Новости. Ученик гимназии №30 города Ставрополя, который избивал своих одноклассников и стрелял в них из пневматического оружия, покинул учебное учреждение, сообщается в Telegram-канале министерства образования Ставропольского края.
В ноябре прошлого года ряд региональных СМИ опубликовал информацию о том, что администрация одной из гимназий города Ставрополя не принимает мер к урегулированию конфликта между учащимися. Один из школьников систематически избивал своих одноклассников, а также приносил в учебное заведение пневматическое оружие, из которого стрелял по нескольким ученикам. После инцидента по данному факту следователями было возбуждено уголовное дело.
«
"Обучающийся 6 "Д" класса МБОУ гимназии №30 с 8 декабря 2023 года очно в гимназии не обучался. По заявлению родителей он был переведен на дистанционное обучение. 12 января 2024 года ученик выбыл из МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя в образовательную организацию в другой город", – говорится в сообщении ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В Калининграде проверят данные об издевательствах над школьником
12 января, 14:38
 
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