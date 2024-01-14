https://ria.ru/20240114/komanduyuschiy-1921262284.html

Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом

Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом - РИА Новости, 14.01.2024

Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина подтвердил ведение работ по переоснащению подлодок проекта 949А "Антей" новым ракетным комплексом для... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T12:02

2024-01-14T12:02

2024-01-14T12:02

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина подтвердил ведение работ по переоснащению подлодок проекта 949А "Антей" новым ракетным комплексом для решение задач, схожих с задачами лодок серии "Ясень". Ранее источник в судостроительной отрасли сообщал РИА Новости, что модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 "Калибров", "Ониксов" или "Цирконов". Источники агентства отмечали, что на Дальневосточном заводе "Звезда" ведутся работы по ремонту с модернизацией атомной подлодки проекта 949А (шифр "Антей") "Иркутск". Субмарина модернизируется по проекту 949АМ. Следующей атомной подлодкой, которую переоборудуют по проекту 949АМ, должен стать атомный крейсер проекта 949А "Челябинск". По словам командующего ТОФ, лодки проекта 949А имеют очень хороший модернизационный потенциал. "Проходит модернизация одной из подводных лодок 949-го проекта, которая будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами радиотехнического вооружения, связи, будут поставлены новые комплексы обслуживающие. Она другого водоизмещения, но будет решать такие же задачи, приблизительно, как и "Ясень", - сказал Лиина в интервью "Военной приемке". Многоцелевые подлодки "Ясень" на сегодняшний день оснащаются ракетами "Калибр" и "Оникс". Также ожидается, что на постоянной основе они будут вооружаться новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Для всех трех типов ракет на "Ясенях" применяется универсальные вертикальные пусковые установки. Подлодки 949А "Антей" разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". В 1985-1996 годах было построено 11 подлодок этого класса. Субмарины имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн, их максимальная длина составляет 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А — 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Гранит".

https://ria.ru/20240103/vmf-1919582196.html

https://ria.ru/20231226/kronshtadt-1918226870.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, россия