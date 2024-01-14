https://ria.ru/20240114/izrail-1921303596.html

Израиль может принять условия палестинцев, считают в "Хезболлах"

Израиль может принять условия палестинцев, считают в "Хезболлах" - РИА Новости, 14.01.2024

Израиль может принять условия палестинцев, считают в "Хезболлах"

Израиль примет условия палестинского сопротивления в случае, если военные действия против него и его союзников продолжатся на пяти фронтах, в том числе в Ливане РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T17:53

2024-01-14T17:53

2024-01-14T17:53

в мире

израиль

ливан

йемен

хасан насралла

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Израиль примет условия палестинского сопротивления в случае, если военные действия против него и его союзников продолжатся на пяти фронтах, в том числе в Ливане и Йемене, как это происходит сейчас, заявил в воскресенье генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла, выступая с речью в память о гибели одного из командиров движения. "Если военные действия продолжатся на всех фронтах, в секторе Газа, на Западном берегу Иордана, в Ливане, Йемене и Ираке, то враг будет вынужден принять условия сопротивления", - отметил Насралла. Он подчеркнул, что Ливан готов к полномасштабной войне с Израилем с первого дня военных действий в секторе Газа и не боится участия в войне. "Мы выступаем на стороне наших братьев в Палестине с первого дня агрессии и готовы поддерживать их до тех пор, пока ни прекратится война в секторе Газа", - добавил он.

https://ria.ru/20240113/izrail-1921214273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, йемен, хасан насралла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году