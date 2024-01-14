https://ria.ru/20240114/izrail-1921303596.html
Израиль может принять условия палестинцев, считают в "Хезболлах"
Израиль может принять условия палестинцев, считают в "Хезболлах" - РИА Новости, 14.01.2024
Израиль может принять условия палестинцев, считают в "Хезболлах"
Израиль примет условия палестинского сопротивления в случае, если военные действия против него и его союзников продолжатся на пяти фронтах, в том числе в Ливане РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T17:53
2024-01-14T17:53
2024-01-14T17:53
в мире
израиль
ливан
йемен
хасан насралла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 14 янв - РИА Новости. Израиль примет условия палестинского сопротивления в случае, если военные действия против него и его союзников продолжатся на пяти фронтах, в том числе в Ливане и Йемене, как это происходит сейчас, заявил в воскресенье генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла, выступая с речью в память о гибели одного из командиров движения. "Если военные действия продолжатся на всех фронтах, в секторе Газа, на Западном берегу Иордана, в Ливане, Йемене и Ираке, то враг будет вынужден принять условия сопротивления", - отметил Насралла. Он подчеркнул, что Ливан готов к полномасштабной войне с Израилем с первого дня военных действий в секторе Газа и не боится участия в войне. "Мы выступаем на стороне наших братьев в Палестине с первого дня агрессии и готовы поддерживать их до тех пор, пока ни прекратится война в секторе Газа", - добавил он.
https://ria.ru/20240113/izrail-1921214273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, йемен, хасан насралла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, Хасан Насралла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль может принять условия палестинцев, считают в "Хезболлах"
"Хезболлах": Израиль примет условия палестинцев в случае продолжения войны