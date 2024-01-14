https://ria.ru/20240114/gruzovik-1921251117.html

На границе Украины и Польши заблокированы более тысячи фур

На границе Украины и Польши заблокированы более тысячи фур - РИА Новости, 14.01.2024

На границе Украины и Польши заблокированы более тысячи фур

Порядка 1,1 тысячи грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:03

2024-01-14T10:03

2024-01-14T10:03

в мире

украина

польша

киев

андрей демченко

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Порядка 1,1 тысячи грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". "Продолжается блокировка на трех направлениях. В очередях порядка 1100 грузовиков стоят в сторону Украины", - сказал Демченко. По словам Демченко, наиболее всего грузовиков стоят на пункте пропуска Рава Русская. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)