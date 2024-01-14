На границе Украины и Польши заблокированы более тысячи фур
На границе Украины и Польши заблокированы около 1100 грузовиков
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Грузовики. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Порядка 1,1 тысячи грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
"Продолжается блокировка на трех направлениях. В очередях порядка 1100 грузовиков стоят в сторону Украины", - сказал Демченко.
По словам Демченко, наиболее всего грузовиков стоят на пункте пропуска Рава Русская.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.