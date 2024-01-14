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Бывший владелец "Техносилы" отказался от российского гражданства
Бывший владелец "Техносилы" отказался от российского гражданства - РИА Новости, 15.01.2024
Бывший владелец "Техносилы" отказался от российского гражданства
Бывший владелец сети магазинов электроники "Техносила" Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он написал в LinkedIn. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-14T19:15
2024-01-14T19:15
2024-01-15T00:38
в мире
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европа
михаил кокорич
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший владелец сети магазинов электроники "Техносила" Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он написал в LinkedIn."На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной", — сообщил Кокорич.Свое решение предприниматель объяснил "несогласием с политикой российских властей".К посту он приложил сертификат, выданный посольством. При этом в документе скрыто название государства, в котором находится дипломатическое представительство.Кокорич основал в 2011 году частную космическую компанию Dauria Aerospace. Позже он создал несколько стартапов для работы в космической отрасли в США и Европе.
https://ria.ru/20240109/kalageorgi-1920267849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, михаил кокорич, техносила
В мире, США, Европа, Михаил Кокорич, Техносила
Бывший владелец "Техносилы" отказался от российского гражданства
Бывший владелец "Техносилы" Кокорич вышел из гражданства России