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Юрист предложил решение проблемы заселения военных в гостиницы
Юрист предложил решение проблемы заселения военных в гостиницы - РИА Новости, 14.01.2024
Юрист предложил решение проблемы заселения военных в гостиницы
Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил внести изменения в законодательство, упростив порядок заселения военных в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T11:33
2024-01-14T11:33
2024-01-14T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил внести изменения в законодательство, упростив порядок заселения военных в гостиницы. Соответствующее обращение Соловьев направил на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина. "На сегодня в перечне документов для заселения в гостиницу отсутствует военный билет или удостоверение личности военнослужащего. Такая правовая коллизия приводит к тому, что военнослужащие Вооруженных сил России, следующие в командировку, отпуск, госпиталь, к месту службы и так далее не могут воспользоваться гостиничными услугами", - сказал Соловьев РИА Новости. По его словам, подобная ситуация стала особенно острой и вызывающей широкий общественный резонанс после начала СВО, когда большому количеству военнослужащих приходится передвигаться по стране в служебных интересах. "Отказы в заселении в гостиницы участников СВО и иных военнослужащих носят элемент дискриминации, посягая в том числе не только на права военнослужащих, но и на авторитет государственной власти", - подчеркнул Соловьев. В связи с этим, юрист предлагает дополнить пункт 18 постановления правительства РФ от 18 ноября 2020 года №1853 "Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" следующими словами: "военный билет, удостоверение личности военнослужащего". Внесение указанного дополнения, по мнению Соловьева, позволит создать максимально удобные условия при передвижении военнослужащих по территории России и повысить доходность гостиничного бизнеса.
https://ria.ru/20230308/putin-1856583373.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, иван соловьев (юрист), михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Иван Соловьев (юрист), Михаил Мишустин
Юрист предложил решение проблемы заселения военных в гостиницы
Юрист Соловьев предложил упростить заселение военных в гостиницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил внести изменения в законодательство, упростив порядок заселения военных в гостиницы.
Соответствующее обращение Соловьев направил на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина
.
"На сегодня в перечне документов для заселения в гостиницу отсутствует военный билет или удостоверение личности военнослужащего. Такая правовая коллизия приводит к тому, что военнослужащие Вооруженных сил России, следующие в командировку, отпуск, госпиталь, к месту службы и так далее не могут воспользоваться гостиничными услугами", - сказал Соловьев РИА Новости.
По его словам, подобная ситуация стала особенно острой и вызывающей широкий общественный резонанс после начала СВО, когда большому количеству военнослужащих приходится передвигаться по стране в служебных интересах.
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"Отказы в заселении в гостиницы участников СВО и иных военнослужащих носят элемент дискриминации, посягая в том числе не только на права военнослужащих, но и на авторитет государственной власти", - подчеркнул Соловьев.
В связи с этим, юрист предлагает дополнить пункт 18 постановления правительства РФ
от 18 ноября 2020 года №1853 "Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" следующими словами: "военный билет, удостоверение личности военнослужащего".
Внесение указанного дополнения, по мнению Соловьева, позволит создать максимально удобные условия при передвижении военнослужащих по территории России и повысить доходность гостиничного бизнеса.
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