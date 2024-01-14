https://ria.ru/20240114/gostinitsy-1921260141.html

Юрист предложил решение проблемы заселения военных в гостиницы

Юрист предложил решение проблемы заселения военных в гостиницы - РИА Новости, 14.01.2024

Юрист предложил решение проблемы заселения военных в гостиницы

Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил внести изменения в законодательство, упростив порядок заселения военных в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T11:33

2024-01-14T11:33

2024-01-14T11:33

туризм

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иван соловьев (юрист)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил внести изменения в законодательство, упростив порядок заселения военных в гостиницы. Соответствующее обращение Соловьев направил на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина. "На сегодня в перечне документов для заселения в гостиницу отсутствует военный билет или удостоверение личности военнослужащего. Такая правовая коллизия приводит к тому, что военнослужащие Вооруженных сил России, следующие в командировку, отпуск, госпиталь, к месту службы и так далее не могут воспользоваться гостиничными услугами", - сказал Соловьев РИА Новости. По его словам, подобная ситуация стала особенно острой и вызывающей широкий общественный резонанс после начала СВО, когда большому количеству военнослужащих приходится передвигаться по стране в служебных интересах. "Отказы в заселении в гостиницы участников СВО и иных военнослужащих носят элемент дискриминации, посягая в том числе не только на права военнослужащих, но и на авторитет государственной власти", - подчеркнул Соловьев. В связи с этим, юрист предлагает дополнить пункт 18 постановления правительства РФ от 18 ноября 2020 года №1853 "Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" следующими словами: "военный билет, удостоверение личности военнослужащего". Внесение указанного дополнения, по мнению Соловьева, позволит создать максимально удобные условия при передвижении военнослужащих по территории России и повысить доходность гостиничного бизнеса.

https://ria.ru/20230308/putin-1856583373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, иван соловьев (юрист), михаил мишустин