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Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе - РИА Новости, 14.01.2024
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17:27 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/gosduma-1921301591.html
Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе
Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе - РИА Новости, 14.01.2024
Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе
Законопроект о запрете треш-стримов будет рассмотрен Госдумой 23 января, сообщил депутат Артем Метелев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T17:27
2024-01-14T17:27
общество
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о запрете треш-стримов будет рассмотрен Госдумой 23 января, сообщил депутат Артем Метелев в своем Telegram-канале. "Законопроект будет рассмотрен 23 января", - написал он. Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы 25 января, следует из проекта постановления о календаре работы Думы в январе.
https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html
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общество, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе

Метелев: Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов 23 января

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о запрете треш-стримов будет рассмотрен Госдумой 23 января, сообщил депутат Артем Метелев в своем Telegram-канале.
"Законопроект будет рассмотрен 23 января", - написал он.
Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы 25 января, следует из проекта постановления о календаре работы Думы в январе.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Страницы треш-стримов могут попасть в реестр запрещенных сайтов
8 декабря 2023, 00:37
 
ОбществоАртем Метелев (депутат)Госдума РФ
 
 
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