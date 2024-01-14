https://ria.ru/20240114/gosduma-1921301591.html

Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе

Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе - РИА Новости, 14.01.2024

Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе

Законопроект о запрете треш-стримов будет рассмотрен Госдумой 23 января, сообщил депутат Артем Метелев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T17:27

2024-01-14T17:27

2024-01-14T17:27

общество

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о запрете треш-стримов будет рассмотрен Госдумой 23 января, сообщил депутат Артем Метелев в своем Telegram-канале. "Законопроект будет рассмотрен 23 января", - написал он. Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы 25 января, следует из проекта постановления о календаре работы Думы в январе.

https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html

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Дарья Буймова

общество, артем метелев (депутат), госдума рф