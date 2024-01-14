https://ria.ru/20240114/gosduma-1921301591.html
Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе
Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе - РИА Новости, 14.01.2024
Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе
Законопроект о запрете треш-стримов будет рассмотрен Госдумой 23 января, сообщил депутат Артем Метелев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T17:27
2024-01-14T17:27
2024-01-14T17:27
общество
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о запрете треш-стримов будет рассмотрен Госдумой 23 января, сообщил депутат Артем Метелев в своем Telegram-канале. "Законопроект будет рассмотрен 23 января", - написал он. Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о наказаниях за треш-стримы 25 января, следует из проекта постановления о календаре работы Думы в январе.
https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов в январе
Метелев: Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов 23 января