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В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле - РИА Новости, 14.01.2024
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16:54 14.01.2024 (обновлено: 17:17 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/gorenie-1921296551.html
В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле
В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле - РИА Новости, 14.01.2024
В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле
Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле "Астория", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:54
2024-01-14T17:17
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле "Астория", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Татарстану. По информации ГУМЧС, в 14.08 воскресенья поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горела кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". Пострадавших нет. "На данный момент - ликвидация открытого горения", - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что из здания эвакуировались семь человек - пять постояльцев отеля и два человека обслуживающего персонала. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по рангу пожара №3. Здание двухэтажное, с мансардным этажом, размером в плане 26 на 36 метров. Всего к тушению было привлечено 104 человека и 32 единицы техники.
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920642732.html
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Кадры тушения пожара в мини-отеле "Астория"
Кадры тушения пожара в мини-отеле "Астория"
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле

Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле "Астория"

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле "Астория", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Татарстану.
По информации ГУМЧС, в 14.08 воскресенья поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горела кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". Пострадавших нет.
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«
"На данный момент - ликвидация открытого горения", - сказал представитель МЧС.
Он уточнил, что из здания эвакуировались семь человек - пять постояльцев отеля и два человека обслуживающего персонала.
Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по рангу пожара №3. Здание двухэтажное, с мансардным этажом, размером в плане 26 на 36 метров.
Всего к тушению было привлечено 104 человека и 32 единицы техники.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьРоссияКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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