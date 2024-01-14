https://ria.ru/20240114/gorenie-1921296551.html

В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле

В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле - РИА Новости, 14.01.2024

В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле

Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле "Астория", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:54

2024-01-14T16:54

2024-01-14T17:17

происшествия

коммерческая недвижимость

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле "Астория", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Татарстану. По информации ГУМЧС, в 14.08 воскресенья поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горела кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". Пострадавших нет. "На данный момент - ликвидация открытого горения", - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что из здания эвакуировались семь человек - пять постояльцев отеля и два человека обслуживающего персонала. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по рангу пожара №3. Здание двухэтажное, с мансардным этажом, размером в плане 26 на 36 метров. Всего к тушению было привлечено 104 человека и 32 единицы техники.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920642732.html

https://ria.ru/20240108/pozhar-1920112404.html

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Кадры тушения пожара в мини-отеле "Астория" Кадры тушения пожара в мини-отеле "Астория" 2024-01-14T16:54 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)