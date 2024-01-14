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В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле
В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле - РИА Новости, 14.01.2024
В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле
Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле "Астория", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:54
2024-01-14T16:54
2024-01-14T17:17
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле "Астория", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Татарстану. По информации ГУМЧС, в 14.08 воскресенья поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горела кровля здания, где расположены банкетный зал и мини-отель "Астория". Пострадавших нет. "На данный момент - ликвидация открытого горения", - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что из здания эвакуировались семь человек - пять постояльцев отеля и два человека обслуживающего персонала. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по рангу пожара №3. Здание двухэтажное, с мансардным этажом, размером в плане 26 на 36 метров. Всего к тушению было привлечено 104 человека и 32 единицы техники.
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920642732.html
https://ria.ru/20240108/pozhar-1920112404.html
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Кадры тушения пожара в мини-отеле "Астория"
Кадры тушения пожара в мини-отеле "Астория"
2024-01-14T16:54
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани ликвидировали открытое горение в мини-отеле
Пожарные ликвидировали открытое горение в казанском мини-отеле "Астория"