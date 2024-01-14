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"Газпром" обновил суточный рекорд по поставкам газа потребителям в России - РИА Новости, 14.01.2024
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18:25 14.01.2024 (обновлено: 18:29 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/gaz-1921306263.html
"Газпром" обновил суточный рекорд по поставкам газа потребителям в России
"Газпром" обновил суточный рекорд по поставкам газа потребителям в России - РИА Новости, 14.01.2024
"Газпром" обновил суточный рекорд по поставкам газа потребителям в России
"Газпром" 13 января обновил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям почти 1,815 миллиарда кубометров... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:25
2024-01-14T18:29
экономика
россия
газпром
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Газпром" 13 января обновил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям почти 1,815 миллиарда кубометров газа, сообщила компания в своем Telegram-канале. "13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1814,7 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении "Газпрома". Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января и составил 1788,3 миллиона кубометров газа. До этого рекордный показатель держался почти десять лет (30 января 2014 года было поставлено 1786,8 миллиона кубометров газа), сообщила компания. Продолжающийся рост потребления газа, как объяснили в "Газпроме", связан с усилившимися холодами. Уточняется, что средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января снизилась до минус 19,8 градуса Цельсия. "Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" в ходе очередного морозного пика этой зимы осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных хранилищ газа", - также отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240113/gazprom-1921155822.html
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экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
"Газпром" обновил суточный рекорд по поставкам газа потребителям в России

"Газпром" поставил рекордные 1,815 млрд кубов газа в сутки потребителям в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Газпром" 13 января обновил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям почти 1,815 миллиарда кубометров газа, сообщила компания в своем Telegram-канале.
«
"13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1814,7 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении "Газпрома".
Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января и составил 1788,3 миллиона кубометров газа. До этого рекордный показатель держался почти десять лет (30 января 2014 года было поставлено 1786,8 миллиона кубометров газа), сообщила компания.
Продолжающийся рост потребления газа, как объяснили в "Газпроме", связан с усилившимися холодами. Уточняется, что средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января снизилась до минус 19,8 градуса Цельсия.
«
"Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" в ходе очередного морозного пика этой зимы осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных хранилищ газа", - также отмечается в сообщении.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
13 января, 14:01
 
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