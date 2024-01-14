https://ria.ru/20240114/gaz-1921306263.html

"Газпром" обновил суточный рекорд по поставкам газа потребителям в России

"Газпром" обновил суточный рекорд по поставкам газа потребителям в России - РИА Новости, 14.01.2024

"Газпром" обновил суточный рекорд по поставкам газа потребителям в России

"Газпром" 13 января обновил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям почти 1,815 миллиарда кубометров... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:25

2024-01-14T18:25

2024-01-14T18:29

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Газпром" 13 января обновил рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям почти 1,815 миллиарда кубометров газа, сообщила компания в своем Telegram-канале. "13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1814,7 миллиона кубометров газа", – говорится в сообщении "Газпрома". Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января и составил 1788,3 миллиона кубометров газа. До этого рекордный показатель держался почти десять лет (30 января 2014 года было поставлено 1786,8 миллиона кубометров газа), сообщила компания. Продолжающийся рост потребления газа, как объяснили в "Газпроме", связан с усилившимися холодами. Уточняется, что средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января снизилась до минус 19,8 градуса Цельсия. "Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" в ходе очередного морозного пика этой зимы осуществляются надежно, в том числе благодаря работе подземных хранилищ газа", - также отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240113/gazprom-1921155822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, газпром