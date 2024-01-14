https://ria.ru/20240114/fura-1921315381.html
На МКАД фура врезалась в отбойник
На МКАД фура врезалась в отбойник - РИА Новости, 14.01.2024
На МКАД фура врезалась в отбойник
Фура врезалась в отбойник на внутренней стороне 14-го километра МКАД, движение в районе ДТП затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T19:33
2024-01-14T19:33
2024-01-14T19:33
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фура врезалась в отбойник на внутренней стороне 14-го километра МКАД, движение в районе ДТП затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. "На внутренней стороне 14-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение ... Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто
На МКАД фура врезалась в отбойник
На 14-м км МКАД фура врезалась в отбойник, движение затруднено