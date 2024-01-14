https://ria.ru/20240114/fura-1921315381.html

На МКАД фура врезалась в отбойник

На МКАД фура врезалась в отбойник - РИА Новости, 14.01.2024

На МКАД фура врезалась в отбойник

Фура врезалась в отбойник на внутренней стороне 14-го километра МКАД, движение в районе ДТП затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T19:33

2024-01-14T19:33

2024-01-14T19:33

происшествия

авто

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фура врезалась в отбойник на внутренней стороне 14-го километра МКАД, движение в районе ДТП затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. "На внутренней стороне 14-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение ... Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших пока нет.

https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто