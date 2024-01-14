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Группировка войск "Восток" получила партию экспериментальных FPV-дронов - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/fpv-dron-1921232091.html
Группировка войск "Восток" получила партию экспериментальных FPV-дронов
Группировка войск "Восток" получила партию экспериментальных FPV-дронов - РИА Новости, 14.01.2024
Группировка войск "Восток" получила партию экспериментальных FPV-дронов
Мотострелки российской группировки войск "Восток" в зоне спецоперации получили партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов, которые... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T05:09
2024-01-14T05:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Восток" в зоне спецоперации получили партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов, которые управляются с помощью спецочков, сообщили в Минобороны РФ. ​"Представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса передали военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов. Новое оборудование уже опробовано специалистами подразделений беспилотных летательных аппаратов армейского корпуса на одном из полигонов на территории ДНР", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что переданные FPV-дроны управляются оператором при помощи специальных очков, которые обеспечивают вид от первого лица, благодаря чему достигается высокая точность наведения беспилотника на цель. "В ближайшее время дроны передадут непосредственно на линию боевого соприкосновения, где они будут поражать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику противника", - добавили в министерстве.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Группировка войск "Восток" получила партию экспериментальных FPV-дронов

Мотострелки группировки "Восток" получили партию экспериментальных FPV-дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мотострелки российской группировки войск "Восток" в зоне спецоперации получили партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов, которые управляются с помощью спецочков, сообщили в Минобороны РФ.
«
​"Представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса передали военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск "Восток" партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов. Новое оборудование уже опробовано специалистами подразделений беспилотных летательных аппаратов армейского корпуса на одном из полигонов на территории ДНР", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что переданные FPV-дроны управляются оператором при помощи специальных очков, которые обеспечивают вид от первого лица, благодаря чему достигается высокая точность наведения беспилотника на цель.
"В ближайшее время дроны передадут непосредственно на линию боевого соприкосновения, где они будут поражать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику противника", - добавили в министерстве.
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