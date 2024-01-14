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Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 14.01.2024
Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T00:05
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). "Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное – Сирет" на территории Румынии прекращена. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке", - говорится в сообщении украинской погранслужбы в Telegram-канале. Госпогранслужба Украины сообщила о блокировке пункта пропуска около 18.15 в субботу. В службе сообщали, что причины и сроки акции неизвестны. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, румыния, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Украина, Румыния, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
ГПСУ: румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).
«
"Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное – Сирет" на территории Румынии прекращена. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке", - говорится в сообщении украинской погранслужбы в Telegram-канале.
Госпогранслужба Украины сообщила о блокировке пункта пропуска около 18.15 в субботу. В службе сообщали, что причины и сроки акции неизвестны.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши
объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Польские фермеры приостановили блокирование границы с Украиной