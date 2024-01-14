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Эксперт рассказал, как "подзаработать" на феномене Эль-Ниньо - РИА Новости, 14.01.2024
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03:05 14.01.2024 (обновлено: 05:22 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/el-nino-1921228665.html
Эксперт рассказал, как "подзаработать" на феномене Эль-Ниньо
Эксперт рассказал, как "подзаработать" на феномене Эль-Ниньо - РИА Новости, 14.01.2024
Эксперт рассказал, как "подзаработать" на феномене Эль-Ниньо
Россия может получить выгоду от природного явления Эль-Ниньо, поскольку его последствия для страны будут не так заметны, как для государств Тихоокеанского... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T03:05
2024-01-14T05:22
россия
алексей кокорин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия может получить выгоду от природного явления Эль-Ниньо, поскольку его последствия для страны будут не так заметны, как для государств Тихоокеанского побережья, кроме того, заработать смогут игроки фондового рынка, если учтут, что владельцы компаний должны начать массово страховать свой бизнес от стихийных бедствий, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.&quot;Число неблагоприятных и опасных явлений погоды вырастет. Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх&quot;, - сказал эксперт.По его словам, Эль-Ниньо вызовет засухи в Австралии, одной из крупнейший стран-экспортеров зерна, урожаи риса и пшеницы сократятся в Азии. Неблагоприятные природные явления могут вызвать рост мировых цен на продовольствие."Россия находится дальше других от Эль-Ниньо, поэтому пострадает от его последствий меньше. Если грамотно использовать мировой рост цен на сельхозпродукцию и не допустить роста цен внутри страны, появится возможность даже "подзаработать" на Эль-Ниньо", - добавил эксперт.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на специалистов заявило, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю из-за феномена Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.Климатолог Алексей Кокорин заявил РИА Новости, что феномен Эль-Ниньо в России будет идти "своим чередом" и приведет скорее не к рекордам температуры, а к резким изменениям погоды.
https://ria.ru/20230603/el-nino-1875897085.html
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россия, алексей кокорин
Россия, Алексей Кокорин
Эксперт рассказал, как "подзаработать" на феномене Эль-Ниньо

Эксперт Мухаметов: игроки фондового рынка смогут хорошо заработать на Эль-Ниньо

© Pixabay / daeronЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Pixabay / daeron
Засуха. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия может получить выгоду от природного явления Эль-Ниньо, поскольку его последствия для страны будут не так заметны, как для государств Тихоокеанского побережья, кроме того, заработать смогут игроки фондового рынка, если учтут, что владельцы компаний должны начать массово страховать свой бизнес от стихийных бедствий, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
«

"Число неблагоприятных и опасных явлений погоды вырастет. Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх", - сказал эксперт.

По его словам, Эль-Ниньо вызовет засухи в Австралии, одной из крупнейший стран-экспортеров зерна, урожаи риса и пшеницы сократятся в Азии. Неблагоприятные природные явления могут вызвать рост мировых цен на продовольствие.
"Россия находится дальше других от Эль-Ниньо, поэтому пострадает от его последствий меньше. Если грамотно использовать мировой рост цен на сельхозпродукцию и не допустить роста цен внутри страны, появится возможность даже "подзаработать" на Эль-Ниньо", - добавил эксперт.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на специалистов заявило, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю из-за феномена Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
Климатолог Алексей Кокорин заявил РИА Новости, что феномен Эль-Ниньо в России будет идти "своим чередом" и приведет скорее не к рекордам температуры, а к резким изменениям погоды.
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