https://ria.ru/20240114/ekvador-1921236468.html

В Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников

В Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников - РИА Новости, 14.01.2024

В Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников

Полиция и армия Эквадора освободили 133 сотрудника тюремной охраны и 3 административных служащих - все они оставались в заложниках после беспорядков, которые... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T06:48

2024-01-14T06:48

2024-01-14T06:48

эквадор

в мире

беспорядки в эквадоре

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920239327_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_89f8e78198467e48d85ee53bd74c0b5d.jpg

МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора освободили 133 сотрудника тюремной охраны и 3 административных служащих - все они оставались в заложниках после беспорядков, которые устроили тюремные бандиты, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям SNAI. "В ночь на 13 января 2024 года исполнение протоколов безопасности и совместная работа с национальной полицией и вооруженными силами успешно завершились освобождением всех сотрудников Пенитенциарного корпуса безопасности и надзора и членов административного персонала, которые содержались в различных центрах лишения свободы в стране", - говорится в бюллетене, опубликованном в блоге SNAI в соцсети Х. Согласно предыдущему сообщению SNAI, по состоянию на 13 января в пенитенциарной системе оставались в заложниках 136 охранников и служащих тюрем, продолжались активные операции силовых структур. Предыдущие дни были отмечены насилием и столкновениями в пенитенциарной системе - из тюрьмы Гуаяса эвакуировали охрану после "инцидентов", была попытка побега и новая попытка захвата заложников, в тюрьме Эль-Оро произошло столкновение заключенных с полицией и армией. Президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала. По первоначальной информации, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Спустя сутки Вела Эрасо сообщил, что силовые структуры задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан рассказал РИА Новости, что внутренний вооруженный конфликт, объявленный президентом Эквадора, проявляется как острая фаза контртеррористической операции - активные действия армии продолжаются сейчас только в прибрежных провинциях на маршрутах наркоторговли и в тюрьмах. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

https://ria.ru/20240112/ekvador-1920848637.html

https://ria.ru/20240112/ekvador-1920933448.html

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эквадор, в мире, беспорядки в эквадоре