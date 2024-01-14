https://ria.ru/20240114/ekvador-1921236468.html
В Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников
В Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников - РИА Новости, 14.01.2024
В Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников
Полиция и армия Эквадора освободили 133 сотрудника тюремной охраны и 3 административных служащих - все они оставались в заложниках после беспорядков, которые... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T06:48
2024-01-14T06:48
2024-01-14T06:48
эквадор
в мире
беспорядки в эквадоре
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МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора освободили 133 сотрудника тюремной охраны и 3 административных служащих - все они оставались в заложниках после беспорядков, которые устроили тюремные бандиты, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям SNAI. "В ночь на 13 января 2024 года исполнение протоколов безопасности и совместная работа с национальной полицией и вооруженными силами успешно завершились освобождением всех сотрудников Пенитенциарного корпуса безопасности и надзора и членов административного персонала, которые содержались в различных центрах лишения свободы в стране", - говорится в бюллетене, опубликованном в блоге SNAI в соцсети Х. Согласно предыдущему сообщению SNAI, по состоянию на 13 января в пенитенциарной системе оставались в заложниках 136 охранников и служащих тюрем, продолжались активные операции силовых структур. Предыдущие дни были отмечены насилием и столкновениями в пенитенциарной системе - из тюрьмы Гуаяса эвакуировали охрану после "инцидентов", была попытка побега и новая попытка захвата заложников, в тюрьме Эль-Оро произошло столкновение заключенных с полицией и армией. Президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала. По первоначальной информации, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Спустя сутки Вела Эрасо сообщил, что силовые структуры задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан рассказал РИА Новости, что внутренний вооруженный конфликт, объявленный президентом Эквадора, проявляется как острая фаза контртеррористической операции - активные действия армии продолжаются сейчас только в прибрежных провинциях на маршрутах наркоторговли и в тюрьмах. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
https://ria.ru/20240112/ekvador-1920848637.html
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эквадор, в мире, беспорядки в эквадоре
Эквадор, В мире, Беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников
Армия и полиция Эквадора освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников
МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора освободили 133 сотрудника тюремной охраны и 3 административных служащих - все они оставались в заложниках после беспорядков, которые устроили тюремные бандиты, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям SNAI.
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"В ночь на 13 января 2024 года исполнение протоколов безопасности и совместная работа с национальной полицией и вооруженными силами успешно завершились освобождением всех сотрудников Пенитенциарного корпуса безопасности и надзора и членов административного персонала, которые содержались в различных центрах лишения свободы в стране", - говорится в бюллетене, опубликованном в блоге SNAI в соцсети Х.
Согласно предыдущему сообщению SNAI, по состоянию на 13 января в пенитенциарной системе оставались в заложниках 136 охранников и служащих тюрем, продолжались активные операции силовых структур. Предыдущие дни были отмечены насилием и столкновениями в пенитенциарной системе - из тюрьмы Гуаяса эвакуировали охрану после "инцидентов", была попытка побега и новая попытка захвата заложников, в тюрьме Эль-Оро произошло столкновение заключенных с полицией и армией.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала. По первоначальной информации, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках.
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Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Спустя сутки Вела Эрасо сообщил, что силовые структуры задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек.
Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан рассказал РИА Новости, что внутренний вооруженный конфликт, объявленный президентом Эквадора, проявляется как острая фаза контртеррористической операции - активные действия армии продолжаются сейчас только в прибрежных провинциях на маршрутах наркоторговли и в тюрьмах.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
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