https://ria.ru/20240114/ekvador-1921227410.html

В Эквадоре освободили 41 сотрудника тюрем, взятых в заложники

В Эквадоре освободили 41 сотрудника тюрем, взятых в заложники - РИА Новости, 14.01.2024

В Эквадоре освободили 41 сотрудника тюрем, взятых в заложники

Полиция и армия Эквадора к 13 января освободили 24 сотрудников тюремной охраны и 17 административных служащих, которых в ходе беспорядков захватили в заложники... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T02:39

2024-01-14T02:39

2024-01-14T02:39

эквадор

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беспорядки в эквадоре

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МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Полиция и армия Эквадора к 13 января освободили 24 сотрудников тюремной охраны и 17 административных служащих, которых в ходе беспорядков захватили в заложники тюремные бандиты, в плену остаются 133 человека, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям SNAI. "В соответствии с протоколами безопасности совместными усилиями Национальной полиции и Вооруженных сил были освобождены 24 сотрудника Корпуса пенитенциарной безопасности и наблюдения (CSVP), а также 17 административных сотрудников. В настоящее время в плену удерживают 133 служащих CSVP и троих сотрудников административного аппарата", - говорится в бюллетене, опубликованном в блоге SNAI в соцсети Х. Согласно сообщению SNAI, в пенитенциарной системе продолжается насилие и столкновения - в последние дни из тюрьмы Гуаяса эвакуировали охрану после "инцидентов", была попытка побега и новая попытка захвата заложников, в тюрьме Эль-Оро произошло столкновение заключенных с полицией и армией. Силовые структуры в настоящий момент продолжают активные операции в тюрьмах страны. Президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала. По первоначальной информации, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Спустя сутки Вела Эрасо сообщил, что силовые структуры задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Согласно сообщению SNAI, в пенитенциарной системе продолжается насилие и столкновения - в последние дни из тюрьмы Гуаяса эвакуировали охрану после "инцидентов", была попытка побега и новая попытка захвата заложников, в тюрьме Эль-Оро произошло столкновение заключенных с полицией и армией. Силовые структуры в настоящий момент продолжают активные операции в тюрьмах страны. Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан рассказал РИА Новости, что внутренний вооруженный конфликт, объявленный президентом Эквадора, проявляется как острая фаза контртеррористической операции - активные действия армии продолжаются сейчас только в прибрежных провинциях на маршрутах наркоторговли и в тюрьмах. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

https://ria.ru/20240112/ekvador-1920933448.html

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эквадор, в мире, беспорядки в эквадоре