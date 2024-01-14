https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html

На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 14.01.2024

На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:02

2024-01-14T10:02

2024-01-14T10:02

происшествия

авто

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает госавтоинспекция Свердловской области. По данным ведомства, вечером в субботу на 232-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург водитель автобуса ПАЗ при развороте не уступил дорогу грузовику Volvo, двигавшемуся в попутном направлении, и столкнулся с ним. "В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, с которыми впоследствии были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Как уточнили в ГИБДД, в автобусе ехали восемь рабочих, которые направлялись в Нижние Серги. Водитель автобуса за 16 лет стажа привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз, в момент ДТП он был трезв. Также отмечается, что при осмотре места аварии госавтоинспекторы выявили наличие на дороге снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в адрес обслуживающей автодорогу организации выдано предписание.

https://ria.ru/20240113/dtp-1921193492.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, свердловская область