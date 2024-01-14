https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html
На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 14.01.2024
На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:02
2024-01-14T10:02
2024-01-14T10:02
происшествия
авто
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает госавтоинспекция Свердловской области. По данным ведомства, вечером в субботу на 232-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург водитель автобуса ПАЗ при развороте не уступил дорогу грузовику Volvo, двигавшемуся в попутном направлении, и столкнулся с ним. "В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, с которыми впоследствии были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Как уточнили в ГИБДД, в автобусе ехали восемь рабочих, которые направлялись в Нижние Серги. Водитель автобуса за 16 лет стажа привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз, в момент ДТП он был трезв. Также отмечается, что при осмотре места аварии госавтоинспекторы выявили наличие на дороге снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в адрес обслуживающей автодорогу организации выдано предписание.
https://ria.ru/20240113/dtp-1921193492.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, свердловская область
Происшествия, Авто, Свердловская область
На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
В ДТП с автобусом и грузовиком на Урале погиб один человек, семеро пострадали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости.
Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает
госавтоинспекция Свердловской области.
По данным ведомства, вечером в субботу на 232-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург водитель автобуса ПАЗ при развороте не уступил дорогу грузовику Volvo, двигавшемуся в попутном направлении, и столкнулся с ним.
"В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, с которыми впоследствии были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ГИБДД
, в автобусе ехали восемь рабочих, которые направлялись в Нижние Серги
. Водитель автобуса за 16 лет стажа привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз, в момент ДТП он был трезв. Также отмечается, что при осмотре места аварии госавтоинспекторы выявили наличие на дороге снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в адрес обслуживающей автодорогу организации выдано предписание.
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