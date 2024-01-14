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На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 14.01.2024
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10:02 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html
На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 14.01.2024
На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:02
2024-01-14T10:02
происшествия
авто
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает госавтоинспекция Свердловской области. По данным ведомства, вечером в субботу на 232-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург водитель автобуса ПАЗ при развороте не уступил дорогу грузовику Volvo, двигавшемуся в попутном направлении, и столкнулся с ним. "В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, с которыми впоследствии были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении. Как уточнили в ГИБДД, в автобусе ехали восемь рабочих, которые направлялись в Нижние Серги. Водитель автобуса за 16 лет стажа привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз, в момент ДТП он был трезв. Также отмечается, что при осмотре места аварии госавтоинспекторы выявили наличие на дороге снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в адрес обслуживающей автодорогу организации выдано предписание.
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происшествия, авто, свердловская область
Происшествия, Авто, Свердловская область
На Урале произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

В ДТП с автобусом и грузовиком на Урале погиб один человек, семеро пострадали

© Фото : ГИБДД Свердловская область/ВКонтактеМесто ДТП с участием атобуса и грузовика на федеральной трассе в Свердловской области
Место ДТП с участием атобуса и грузовика на федеральной трассе в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : ГИБДД Свердловская область/ВКонтакте
Место ДТП с участием атобуса и грузовика на федеральной трассе в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает госавтоинспекция Свердловской области.
По данным ведомства, вечером в субботу на 232-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург водитель автобуса ПАЗ при развороте не уступил дорогу грузовику Volvo, двигавшемуся в попутном направлении, и столкнулся с ним.
"В результате ДТП пассажир автобуса, мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, еще семеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, с которыми впоследствии были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ГИБДД, в автобусе ехали восемь рабочих, которые направлялись в Нижние Серги. Водитель автобуса за 16 лет стажа привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз, в момент ДТП он был трезв. Также отмечается, что при осмотре места аварии госавтоинспекторы выявили наличие на дороге снежного наката. Для устранения выявленных недостатков в адрес обслуживающей автодорогу организации выдано предписание.
Место столкновения двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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ПроисшествияАвтоСвердловская область
 
 
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