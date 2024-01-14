Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/dtp-1921222332.html
В Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек
В Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек - РИА Новости, 14.01.2024
В Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Зеленогорске под Красноярским краем, где пострадали семь человек, сообщатся в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T00:49
2024-01-14T00:49
красноярский край
зеленогорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Зеленогорске под Красноярским краем, где пострадали семь человек, сообщатся в Telegram-канале СК России. Ранее в краевом главке МВД сообщали, что автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Зеленогорске Красноярского края, в результате пострадали семь человек. Отмечалось, что инцидент произошел вечером на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей. По данным главка, освидетельствование показало, что оба водителя в момент ДТП были трезвы. "Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/delo-1921184807.html
красноярский край
зеленогорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, зеленогорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красноярский край, Зеленогорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек

СК: в Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Зеленогорске под Красноярским краем, где пострадали семь человек, сообщатся в Telegram-канале СК России.
Ранее в краевом главке МВД сообщали, что автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Зеленогорске Красноярского края, в результате пострадали семь человек. Отмечалось, что инцидент произошел вечером на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей. По данным главка, освидетельствование показало, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.
Место ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Урал в Самарской области. 7 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом
Вчера, 17:03
"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
 
Красноярский крайЗеленогорскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала