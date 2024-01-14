https://ria.ru/20240114/dtp-1921222332.html

В Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек

В Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек - РИА Новости, 14.01.2024

В Красноярском крае возбудили дело из-за ДТП, где пострадали семь человек

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Зеленогорске под Красноярским краем, где пострадали семь человек, сообщатся в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T00:49

2024-01-14T00:49

2024-01-14T00:49

красноярский край

зеленогорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Зеленогорске под Красноярским краем, где пострадали семь человек, сообщатся в Telegram-канале СК России. Ранее в краевом главке МВД сообщали, что автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Зеленогорске Красноярского края, в результате пострадали семь человек. Отмечалось, что инцидент произошел вечером на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Первостроителей. По данным главка, освидетельствование показало, что оба водителя в момент ДТП были трезвы. "Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240113/delo-1921184807.html

красноярский край

зеленогорск

россия

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красноярский край, зеленогорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия