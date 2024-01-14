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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 14.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/donetsk-1921261825.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 14.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 11.20 выпустили 5 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T11:48
2024-01-14T11:48
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили 5 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20240114/obstrely-1921261481.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять ракет из РСЗО

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили 5 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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