https://ria.ru/20240114/donetsk-1921261825.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 14.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 11.20 выпустили 5 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T11:48

2024-01-14T11:48

2024-01-14T11:48

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_34:0:1318:722_1920x0_80_0_0_d4ab137d3bc83bf39f774fe6844eaaea.png

ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили 5 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20240114/obstrely-1921261481.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия