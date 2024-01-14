СМИ: США обрушились на Британию из-за ударов по Йемену
Telegraph: США разозлились на Британию из-за утечки данных об ударах по Йемену
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. США выразили разочарование из-за утечки в Британии информации о предстоящей операции против хуситов, пишет газета The Telegraph.
По информации издания, военное сотрудничество Вашингтона и Лондона давно является краеугольным камнем "особых отношений" между двумя странами, однако в четверг вечером, накануне начала операции, "наступил момент напряженности". "Это произошло, когда (британская газета. – ред.) The Times сообщила, что было созвано заседание кабинета министров для обсуждения военных действий", - утверждается в статье.
"Хорошо информированный источник" сообщил изданию, что американские военные "выразили разочарование" из-за действий коллег в Британии, так как обычно о проведении подобных операций сообщают только после возвращения военных на базы.
"Беспокойство распространилось по Уайтхоллу (британский кабмин. – ред.), поскольку дипломатические и политические деятели пытались выяснить, откуда произошла утечка сообщений. Говорят, что преобладающим настроением было "глубокое разочарование"", - говорится в статье.
Как отмечается, за последние 20 лет в Британии стало нормой, что парламенту предоставляется право голоса по военным вопросам, при этом в случае с ударом по Йемену депутатов "обошли". "Между тем, истинный масштаб недовольства США по поводу утечки неясен", - пишет издание.
Глава минобороны Британии Грант Шэппс заявил газете, что ему "неизвестно о каком-либо разочаровании в Вашингтоне по поводу утечки информации". При этом высокопоставленные правительственные чиновники настаивают, что утечка не оказала никакого влияния на время или ход операции, добавляет Telegraph.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Москва осудила удары США по территории Йемена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их нелегитимными с точки зрения международного права. Как заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, США и их союзники способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион, а их атака на Йемен нарушила устав всемирной организации.