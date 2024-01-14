https://ria.ru/20240114/boets-1921272087.html

Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ

Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024

Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ

Иван Калашников, заместитель командира взвода, в сентябре обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ во время обороны опорного пункта, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:38

2024-01-14T13:38

2024-01-14T15:41

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Иван Калашников, заместитель командира взвода, в сентябре обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ во время обороны опорного пункта, сообщило Министерство обороны России."Наша разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника и они двигались в нашу сторону. <…> Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться", — рассказал боец в интервью.На тот момент на российских позициях оставались пятеро военных, двое из которых были ранены, еще двое отправились прикрывать фланги, а Калашников вышел вперед, чтобы вести прицельный огонь.В сентябре прошлого года за этот подвиг уроженца Бурятии Калашникова с позывным Большой представили к званию Героя Российской Федерации.

https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772903.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины