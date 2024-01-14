Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 14.01.2024 (обновлено: 15:41 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/boets-1921272087.html
Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ
Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ
Иван Калашников, заместитель командира взвода, в сентябре обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ во время обороны опорного пункта, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:38
2024-01-14T15:41
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898535678_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_6a90f8443f5b45c495d8a3b9598fb769.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Иван Калашников, заместитель командира взвода, в сентябре обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ во время обороны опорного пункта, сообщило Министерство обороны России.&quot;Наша разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника и они двигались в нашу сторону. &lt;…&gt; Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться&quot;, — рассказал боец в интервью.На тот момент на российских позициях оставались пятеро военных, двое из которых были ранены, еще двое отправились прикрывать фланги, а Калашников вышел вперед, чтобы вести прицельный огонь.В сентябре прошлого года за этот подвиг уроженца Бурятии Калашникова с позывным Большой представили к званию Героя Российской Федерации.
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772903.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898535678_628:0:3359:2048_1920x0_80_0_0_0cae3b99dbc68866c57fb8cc5c5f1d76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ

Минобороны России: боец из Бурятии выгнал 12 штурмовиков ВСУ с опорного пункта

© Минобороны РФИван Калашников с позывным Большой. Кадр видео
Иван Калашников с позывным Большой. Кадр видео
© Минобороны РФ
Иван Калашников с позывным Большой. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Иван Калашников, заместитель командира взвода, в сентябре обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ во время обороны опорного пункта, сообщило Министерство обороны России.
«

"Наша разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника и они двигались в нашу сторону. <…> Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться", — рассказал боец в интервью.

На тот момент на российских позициях оставались пятеро военных, двое из которых были ранены, еще двое отправились прикрывать фланги, а Калашников вышел вперед, чтобы вести прицельный огонь.
В сентябре прошлого года за этот подвиг уроженца Бурятии Калашникова с позывным Большой представили к званию Героя Российской Федерации.
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ
25 ноября 2023, 06:06
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала