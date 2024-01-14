https://ria.ru/20240114/boets-1921272087.html
Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ
Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ
Иван Калашников, заместитель командира взвода, в сентябре обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ во время обороны опорного пункта, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:38
2024-01-14T13:38
2024-01-14T15:41
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898535678_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_6a90f8443f5b45c495d8a3b9598fb769.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Иван Калашников, заместитель командира взвода, в сентябре обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ во время обороны опорного пункта, сообщило Министерство обороны России."Наша разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника и они двигались в нашу сторону. <…> Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться", — рассказал боец в интервью.На тот момент на российских позициях оставались пятеро военных, двое из которых были ранены, еще двое отправились прикрывать фланги, а Калашников вышел вперед, чтобы вести прицельный огонь.В сентябре прошлого года за этот подвиг уроженца Бурятии Калашникова с позывным Большой представили к званию Героя Российской Федерации.
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772903.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898535678_628:0:3359:2048_1920x0_80_0_0_0cae3b99dbc68866c57fb8cc5c5f1d76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал, как обратил в бегство штурмовиков ВСУ
Минобороны России: боец из Бурятии выгнал 12 штурмовиков ВСУ с опорного пункта