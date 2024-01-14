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"Они заплатят за это": Байден сделал грозное заявление из-за Украины - РИА Новости, 14.01.2024
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02:32 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/bayden-1921227223.html
"Они заплатят за это": Байден сделал грозное заявление из-за Украины
"Они заплатят за это": Байден сделал грозное заявление из-за Украины - РИА Новости, 14.01.2024
"Они заплатят за это": Байден сделал грозное заявление из-за Украины
Представители Республиканской партии "дорого заплатят" за нежелание оказывать финансовую помощь Украине, с такой угрозой выступил президент США Джо Байден, его... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T02:32
2024-01-14T02:32
в мире
сша
украина
киев
джо байден
джон кирби
энтони блинкен
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Представители Республиканской партии "дорого заплатят" за нежелание оказывать финансовую помощь Украине, с такой угрозой выступил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба.Общаясь с Байденом на Южной лужайке Белого дома, журналисты спросили его о возможных перспективах продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона."Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень дорого за это заплатить", — ответил Байден.В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20240105/bayden-1919768228.html
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, джон кирби, энтони блинкен
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Джон Кирби, Энтони Блинкен
"Они заплатят за это": Байден сделал грозное заявление из-за Украины

Байден: республиканцы заплатят за нежелание финансировать Украину

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Представители Республиканской партии "дорого заплатят" за нежелание оказывать финансовую помощь Украине, с такой угрозой выступил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба.
Общаясь с Байденом на Южной лужайке Белого дома, журналисты спросили его о возможных перспективах продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Байден не может объяснить цель поддержки Украины, заявил губернатор Флориды
5 января, 06:14
"Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень дорого за это заплатить", — ответил Байден.
В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США
8 января, 09:20
 
В миреСШАУкраинаКиевДжо БайденДжон КирбиЭнтони Блинкен
 
 
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