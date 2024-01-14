https://ria.ru/20240114/bayden-1921227223.html

"Они заплатят за это": Байден сделал грозное заявление из-за Украины

"Они заплатят за это": Байден сделал грозное заявление из-за Украины - РИА Новости, 14.01.2024

"Они заплатят за это": Байден сделал грозное заявление из-за Украины

Представители Республиканской партии "дорого заплатят" за нежелание оказывать финансовую помощь Украине, с такой угрозой выступил президент США Джо Байден, его... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T02:32

2024-01-14T02:32

2024-01-14T02:32

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Представители Республиканской партии "дорого заплатят" за нежелание оказывать финансовую помощь Украине, с такой угрозой выступил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба.Общаясь с Байденом на Южной лужайке Белого дома, журналисты спросили его о возможных перспективах продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона."Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень дорого за это заплатить", — ответил Байден.В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20240105/bayden-1919768228.html

https://ria.ru/20240108/bayden-1920122377.html

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украина

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в мире, сша, украина, киев, джо байден, джон кирби, энтони блинкен