"Они заплатят за это": Байден сделал грозное заявление из-за Украины
Байден: республиканцы заплатят за нежелание финансировать Украину
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Представители Республиканской партии "дорого заплатят" за нежелание оказывать финансовую помощь Украине, с такой угрозой выступил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба.
Общаясь с Байденом на Южной лужайке Белого дома, журналисты спросили его о возможных перспективах продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.
"Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень дорого за это заплатить", — ответил Байден.
В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. По его словам, дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов.