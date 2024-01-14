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В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа - РИА Новости, 14.01.2024
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12:45 14.01.2024
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В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа
В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа - РИА Новости, 14.01.2024
В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа в Австралии, сообщил местный информационный портал news.com.au со ссылкой... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:45
2024-01-14T12:45
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа в Австралии, сообщил местный информационный портал news.com.au со ссылкой на полицию. "Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у входа в региональный гольф-клуб Квинсленда", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что на месте крушения полиция обнаружила двух пожилых пассажиров, которые позднее скончались от полученных травм. Полиция расследует причины происшествия.
https://ria.ru/20231125/samolet-1911834403.html
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в мире, австралия
В мире, Австралия
В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа

В Австралии при падении самолета на поле для гольфа погибли два человека

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Легкомоторный самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа в Австралии, сообщил местный информационный портал news.com.au со ссылкой на полицию.
"Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у входа в региональный гольф-клуб Квинсленда", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что на месте крушения полиция обнаружила двух пожилых пассажиров, которые позднее скончались от полученных травм. Полиция расследует причины происшествия.
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