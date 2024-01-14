https://ria.ru/20240114/avstraliya-1921266416.html
В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа
В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа - РИА Новости, 14.01.2024
В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа в Австралии, сообщил местный информационный портал news.com.au со ссылкой... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:45
2024-01-14T12:45
2024-01-14T12:45
в мире
австралия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа в Австралии, сообщил местный информационный портал news.com.au со ссылкой на полицию. "Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у входа в региональный гольф-клуб Квинсленда", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что на месте крушения полиция обнаружила двух пожилых пассажиров, которые позднее скончались от полученных травм. Полиция расследует причины происшествия.
https://ria.ru/20231125/samolet-1911834403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия
В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа
В Австралии при падении самолета на поле для гольфа погибли два человека