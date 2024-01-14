https://ria.ru/20240114/avstraliya-1921266416.html

В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа

В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа - РИА Новости, 14.01.2024

В Австралии легкомоторный самолет упал на поле для гольфа

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа в Австралии, сообщил местный информационный портал news.com.au со ссылкой... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T12:45

2024-01-14T12:45

2024-01-14T12:45

в мире

австралия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа в Австралии, сообщил местный информационный портал news.com.au со ссылкой на полицию. "Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у входа в региональный гольф-клуб Квинсленда", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что на месте крушения полиция обнаружила двух пожилых пассажиров, которые позднее скончались от полученных травм. Полиция расследует причины происшествия.

https://ria.ru/20231125/samolet-1911834403.html

австралия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия