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В Киргизии спасли альпинистку из России, получившую травму в горах - РИА Новости, 14.01.2024
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12:45 14.01.2024 (обновлено: 15:33 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/alpinistka-1921266539.html
В Киргизии спасли альпинистку из России, получившую травму в горах
В Киргизии спасли альпинистку из России, получившую травму в горах - РИА Новости, 14.01.2024
В Киргизии спасли альпинистку из России, получившую травму в горах
Спасатели МЧС Киргизии спасли альпинистку из России, получившую травму в горах Чуйской области, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства чрезвычайных... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:45
2024-01-14T15:33
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БИШКЕК, 14 янв — РИА Новости. Спасатели МЧС Киргизии спасли альпинистку из России, получившую травму в горах Чуйской области, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций республики. "Пилоты МЧС вылетели на место и, несмотря на суровую погоду, приземлились и эвакуировали пострадавшую с высоты 3800 метров над уровнем моря. По возвращении ее передали медикам", — уточнили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, одна из туристических компаний сообщила в МЧС, что россиянка Е. Ефремова получила травму ноги во время восхождения на пик Рацека и нуждается в срочной эвакуации.По данным министерства, сейчас альпинистка находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пик Рацека — одна из вершин в горах примерно в 70 километрах от Бишкека. Ее высота 4150 метров. Летом восхождение на этот пик для профессиональных альпинистов не считается сложной задачей, но зимой из-за суровых погодных условий риски значительно возрастают.
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в мире, киргизия, россия
Хорошие новости, В мире, Киргизия, Россия
В Киргизии спасли альпинистку из России, получившую травму в горах

В Киргизии спасли россиянку, получившую травму при восхождении на пик Рацека

© Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигиСпасение альпинистки из РФ, получившей травму во время восхождения на пик Рацека в Киргизии
Спасение альпинистки из РФ, получившей травму во время восхождения на пик Рацека в Киргизии
© Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги
Спасение альпинистки из РФ, получившей травму во время восхождения на пик Рацека в Киргизии
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БИШКЕК, 14 янв — РИА Новости. Спасатели МЧС Киргизии спасли альпинистку из России, получившую травму в горах Чуйской области, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций республики.
"Пилоты МЧС вылетели на место и, несмотря на суровую погоду, приземлились и эвакуировали пострадавшую с высоты 3800 метров над уровнем моря. По возвращении ее передали медикам", — уточнили в пресс-службе.
© Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигиСпасение альпинистки из РФ, получившей травму во время восхождения на пик Рацека в Киргизии
Спасение альпинистки из РФ, получившей травму во время восхождения на пик Рацека в Киргизии
© Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги
Спасение альпинистки из РФ, получившей травму во время восхождения на пик Рацека в Киргизии
Как отметили в ведомстве, одна из туристических компаний сообщила в МЧС, что россиянка Е. Ефремова получила травму ноги во время восхождения на пик Рацека и нуждается в срочной эвакуации.
По данным министерства, сейчас альпинистка находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Пик Рацека — одна из вершин в горах примерно в 70 километрах от Бишкека. Ее высота 4150 метров. Летом восхождение на этот пик для профессиональных альпинистов не считается сложной задачей, но зимой из-за суровых погодных условий риски значительно возрастают.
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