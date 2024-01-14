https://ria.ru/20240114/aktsiya-1921325120.html
Возле британской авиабазы на Кипре прошла пропалестинская акция
Возле британской авиабазы на Кипре прошла пропалестинская акция - РИА Новости, 14.01.2024
Возле британской авиабазы на Кипре прошла пропалестинская акция
Киприоты провели демонстрацию возле британской авиабазы в Акротири, протестуя против поддержки операций израильской армии в секторе Газа, сообщил портал газеты... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T21:31
2024-01-14T21:31
2024-01-14T21:31
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АФИНЫ, 14 янв – РИА Новости. Киприоты провели демонстрацию возле британской авиабазы в Акротири, протестуя против поддержки операций израильской армии в секторе Газа, сообщил портал газеты Cyprus times. По оценке СМИ, в акции участвовали "несколько сот человек". Акция была организована Всекипрским советом мира, пригласившим всех принять участие в демонстрации и отправить послание, чтобы Кипр стал мостом мира и сотрудничества народов. "Базы представляют собой постоянную опасность для Кипра и жителей региона, поэтому мы требуем их закрытия", - заявили организаторы. Принять массовое участие в демонстрации призвали оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), о своей поддержке заявили Кипрское экологическое движение и союз "Коммунистическая инициатива Кипра по восстановлению рабочего и народного движения". "Всекипрский совет мира вместе с активистами мира, собравшимися сегодня, в воскресенье, 14 января 2024 года, возле британской базы в Акротири, требуют положить конец вовлечению Кипра через британские базы в геноцид дружественного палестинского народа. Наша неизменная позиция за немедленное прекращение присутствия британских баз на Кипре подтверждается постоянным риском для безопасности нашей родины и народов региона. Мы еще раз осуждаем использование и участие британских баз на Кипре в воздушных рейдах против народов региона. Военные операции в секторе Газа и Йемене создают риск более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в резолюции митинга. Участники осудили перевозку американских военных материалов и сил в поддержку израильских военных операций в секторе Газа и Йемене. Минобороны Великобритании после митинга выпустило заявление, в котором говорится, что на британских самолетах не перевозились смертоносные грузы в Израиль, сообщило Кипрское агентство новостей CNA. Британские силы на Кипре продолжают поддерживать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил представитель министерства обороны Великобритании в письменном заявлении после акции протеста гражданских лиц. "Мы сосредоточены на том, чтобы получить значительно больше помощи Газе и удвоили британскую гуманитарную помощь палестинскому народу до 60 миллионов фунтов стерлингов", - добавил он. Он также отметил, что на прошлой неделе судно британских ВМС Lyme Bay при поддержке британских войск на Кипре доставило 87 тонн британской и кипрской помощи в Египет для передачи жителям Газы. Четыре самолета Typhoon с этой авиабазы использовались для ударов по позициям хуситов в Йемене.
https://ria.ru/20240114/protesty-1921255472.html
https://ria.ru/20240108/avstraliya-1920154698.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, йемен, великобритания
В мире, Кипр, Йемен, Великобритания
Возле британской авиабазы на Кипре прошла пропалестинская акция
Cyprus times: киприоты провели акцию в поддержку Палестины у британской авиабазы
АФИНЫ, 14 янв – РИА Новости.
Киприоты провели демонстрацию возле британской авиабазы в Акротири, протестуя против поддержки операций израильской армии в секторе Газа, сообщил портал газеты Cyprus times
.
По оценке СМИ, в акции участвовали "несколько сот человек".
Акция была организована Всекипрским советом мира, пригласившим всех принять участие в демонстрации и отправить послание, чтобы Кипр стал мостом мира и сотрудничества народов. "Базы представляют собой постоянную опасность для Кипра и жителей региона, поэтому мы требуем их закрытия", - заявили организаторы.
Принять массовое участие в демонстрации призвали оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), о своей поддержке заявили Кипрское экологическое движение и союз "Коммунистическая инициатива Кипра по восстановлению рабочего и народного движения".
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«
"Всекипрский совет мира вместе с активистами мира, собравшимися сегодня, в воскресенье, 14 января 2024 года, возле британской базы в Акротири, требуют положить конец вовлечению Кипра через британские базы в геноцид дружественного палестинского народа. Наша неизменная позиция за немедленное прекращение присутствия британских баз на Кипре подтверждается постоянным риском для безопасности нашей родины и народов региона. Мы еще раз осуждаем использование и участие британских баз на Кипре в воздушных рейдах против народов региона. Военные операции в секторе Газа и Йемене
создают риск более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в резолюции митинга.
Участники осудили перевозку американских военных материалов и сил в поддержку израильских военных операций в секторе Газа и Йемене.
Минобороны Великобритании после митинга выпустило заявление, в котором говорится, что на британских самолетах не перевозились смертоносные грузы в Израиль
, сообщило Кипрское агентство новостей CNA.
Британские силы на Кипре продолжают поддерживать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил представитель министерства обороны Великобритании в письменном заявлении после акции протеста гражданских лиц.
«
"Мы сосредоточены на том, чтобы получить значительно больше помощи Газе и удвоили британскую гуманитарную помощь палестинскому народу до 60 миллионов фунтов стерлингов", - добавил он.
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Он также отметил, что на прошлой неделе судно британских ВМС Lyme Bay при поддержке британских войск на Кипре доставило 87 тонн британской и кипрской помощи в Египет
для передачи жителям Газы.
Четыре самолета Typhoon с этой авиабазы использовались для ударов по позициям хуситов в Йемене.